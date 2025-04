Große Sorgen um Standorte von Chemiekonzern Dow

SCHKOPAU/BÖHLEN (dpa-AFX) - Die Befürchtung, dass der US-Chemiekonzern Dow zwei Anlagen in Sachsen-Anhalt und Sachsen stilllegt, löst große Sorge in der Region aus. Insbesondere die Anlage im sächsischen Böhlen sei ein zentraler Ausgangspunkt am Anfang vieler Produktionsketten im mitteldeutschen Chemiedreieck, teilte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Halle-Dessau mit. "Seine Stilllegung bedroht unmittelbar zahlreiche weitere Anlagen und Unternehmen sowie Arbeitsplätze in der gesamten Region." Die chemische Industrie an den Standorten Leuna und Schkopau stehe für ein Drittel des Industrieumsatzes im Süden Sachsen-Anhalts.

"Was einmal abgeschaltet ist, kommt nicht zurück", sagte der Hauptgeschäftsführer der IHK Leipzig, Fabian Magerl mit Blick auf eine drohende Schließung. Es werde eine industrielle Lebensader beschädigt mit Dominoeffekten für eine komplette Wertschöpfungskette.