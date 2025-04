Club Med / Club Med erwirtschaftet 2024 Rekordergebnisse in Deutschland ...

Club Med erwirtschaftet 2024 Rekordergebnisse in Deutschland (FOTO) Frankfurt (ots) - Mit 75 Jahren Expertise ist Club Med Pionier im All-Inclusive Segment und setzte im Jahr 2024 seine Wachstumsdynamik weltweit fort. Signifikantes Wachstum zeigen dabei sowohl die Bergresorts, die sich im Sommer als auch im Winter an großer Beliebtheit erfreuen, als auch die Sonnenresorts auf der Kurz- und Mittelstrecke. Der deutsche Markt bestätigt in diesem Zusammenhang sein Potential bei der Entwicklung der Marke in Europa.

Club Med verzeichnete 2024 in Deutschland ein Rekordjahr (+20 % Umsatz ohne Transport). Wachstumstreiber waren insbesondere die erhöhte Nachfrage nach den Bergresorts von Club Med im Winter sowie die Exclusive Collection Resorts von Club Med, wie beispielsweise Seychellen und Cefalù auf Sizilien, sowie ein Rekordgeschäft im Bereich Meetings & Events (MICE). Um diese positiven Entwicklungen im Jahr 2025 fortzuführen, ist Club Med seit Jahresanfang mit einer wirkungsvollen Medien- und PR-Kampagne insbesondere im Bundeland Bayern präsent, welche die Positionierung als Premium-Lifestylemarke stützt.

Ein Fokus liegt ebenso im Ausbau der digitalen Präsenz. In den letzten 10 Jahren hat Club Med weltweit mehr als 175 Millionen Euro in seine digitale Transformation investiert. Im Jahr 2024 entschieden sich 35,2 % der Gäste von Club Med für eine Online-Buchung, was einem Anstieg von 1,2 Punkten gegenüber 2023 entspricht. In Deutschland sowie in weiteren Vertriebsländern präsentierte Club Med im Jahr 2024 seine neue Website mit einer neuen Markenidentität und steigerte damit das Benutzererlebnis. Zudem wurde eine neue digitale Plattform für Reisebüropartner von Club Med in fast 30 Märkten eingeführt.

Bemerkenswerte globale Ergebnisse



In einem wirtschaftlich und geopolitisch instabilen Umfeld hat Club Med die Widerstandsfähigkeit seines Geschäftsmodells unter Beweis gestellt. Im Jahr 2024 verzeichnete Club Med einen Anstieg des Geschäftsvolumens, bei konstanten Wechselkursen, um 7 %. Der Rekordumsatz von Club Med lässt sich zurückführen auf die 2004 eingeleitete Transformation des Geschäftsmodells hin zu einem gehobenen, globalen und weltoffenen digitalen Angebot. So hat Club Med proaktiv auf die Ansprüche der Premium-Kundschaft reagiert und das Resort-Portfolio im Bereich Premium- und Exclusive Collection Resorts ausgebaut, das seit dem 02. April 2024 die 100 % erreicht hat. In den letzten 20 Jahren wurde das Resort-Portfolio von Club Med vollständig umgestaltet. Dabei wurden 72 Resorts geschlossen, mehr als 40 außergewöhnliche neue Resorts eröffnet und 100 % der verbleibenden Anlagen vollständig renoviert. Damit einher geht eine Steigerung der Kapazität im High-End-Portfolio um 3 Punkte sowie ein Anstieg des ADR (durchschnittliche Tagesrate) um 7 % im Vergleich zu 2023 auf 232 EUR. Mit weltweiten 68 Resorts im Jahr 2024 und Vertriebs- und Marketingpräsenzen auf sechs Kontinenten und mehr als 40 Ländern, zählt Club Med zu den größten Hotelketten weltweit. Dies sind die Ergebnisse der erfolgreichen Glokalisierungsstrategie von Club Med, um sich im High-End-Segment zu positionieren. Die Strategie kombiniert einen globalen Ansatz mit einem lokalen Fokus auf Märkte, Produkte und Reiseziele und zielt auf nachhaltiges und profitables Wachstum bei gleichzeitiger Diversifizierung regionaler Betriebsrisiken ab.



Strategischer Fokus: Die Bergresorts und Exclusive Collection Resorts

Im Jahr 2024 stieg das Geschäftsvolumen der Club Med Bergresorts im Vergleich zu 2023 um 20 %. Die Anzahl der Gäste stieg um 10 % und der ADR (durchschnittliche Tagesrate) im Vergleich zu 2023 um 7 %. Das Wachstum spiegelt die Investitionen der letzten Jahre innerhalb dieses Portfoliobereiches wider. Club Med hat sein Angebot durch die Eröffnung neuer Ski- und Bergresorts in den französischen Alpen, Kanada und Japan deutlich ausgebaut und zunehmend auf die internationale Kundschaft ausgelegt, die das vielfältige All-Inclusive-Skierlebnis von Club Med in einigen der außergewöhnlichsten Skigebiete der Welt, gleichzeitig aber auch während der Sommermonate Urlaube in den Bergen genießen möchte.

Die Exclusive Collection, Luxuslinie von Club Med, verzeichnete einen Anstieg des Geschäftsvolumens um 8 %. Im Jahr 2024 umfasst das Portfolio 20 Resorts, Chalets, Villen und das Segelschiff, die Club Med 2, die 13 % der Gesamtkapazität von Club Med darstellen.



Der Anteil neuer Gäste erreichte 2024 42 %, mit erheblichen Zuwächsen in Südamerika und Nordostasien. Dieses Wachstum ist auf die Vielfalt des Angebots und die Eröffnung des Exclusive Collection Bereiches innerhalb des Club Med La Rosière in den französischen Alpen sowie die Eröffnung des Club Med Kiroro Peak in Japan zurückzuführen. Die Eröffnung des Exclusive Collection Bereiches in La Rosière stellte zugleich einen bedeutenden Meilenstein in der nachhaltigen Entwicklung dar. Erstmalig wurde ein Bergresort nach der BREEAM-Zertifizierung mit dem Grad "Excellent" ausgezeichnet. Im Rahmen seiner langfristigen Nachhaltigkeitsziele konzentriert sich Club Med allgemein auf die Reduzierung der CO2-Emissionen. Durch umfangreiche Renovierungsprojekte, verbesserte Energieeffizienz bei neuen Projekten und verstärkte Nutzung erneuerbarer Energiequellen hat sich Club Med verpflichtet, die Kohlenstoffemissionen seiner Gebäude bis 2030 im Vergleich zum Basisjahr 2023 um 50 % zu senken.

Positive Aussichten für 2025



In einem unsichereren geopolitischen Kontext und einer Abschwächung des Tourismusmarktes steigt die Nachfrage nach All-Inclusive-Urlauben und Erlebnisaufenthalten weiter. Die Buchungen von Club Med Aufenthalten für Abflüge im ersten Halbjahr 2025 (Stand: 29. März 2025) stiegen im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2024 um 5,7 %, wobei sich die Entwicklung je nach geografischem Gebiet unterschiedlich gestaltete:



- +3,3 % für Europa

- +12,8 % für Amerika

- +2,7 % für Asien



Die Buchungen für Abflüge im zweiten Halbjahr 2025 weisen ein zweistelliges Wachstum auf und profitieren von der positiven Dynamik der Vorausbuchungen, insbesondere für Reiseziele in den Bergen.



"Wir haben den Blick fest auf die Zukunft gerichtet und beschleunigen unsere 'glokale' Entwicklung mit der Eröffnung neuer Resorts in Borneo, Malaysia und Südafrika. Wir integrieren weiterhin KI in unsere Dienstleistungen und arbeiten an der Definition einer strategischen Vision für die kommenden Jahre. Unser Ziel: Wir wollen unsere Führungsposition stärken, unsere Betriebsmarge nachhaltig verbessern und Club Med als begehrteste Lifestyle-Marke der Welt positionieren.", berichtet Henri Giscard D'Estaing, Präsident von Club Med.

Im Mai 2024 kündigten Club Med und die OMRAN-Gruppe zudem das Projekt zum Bau des ersten Club Med Resorts auf der Arabischen Halbinsel an. Geplant ist das Resort in Musandam, zwei Stunden vom internationalen Flughafen Dubai entfernt. Der Baubeginn ist für 2026 geplant. Zwischen 2025 und 2026 wird Club Med zwei neue Resorts eröffnen, darunter Club Med Borneo in Malaysia (2025) sowie das erste Strand- und Safari-Resort in der Nähe von Durban, Südafrika (2026), beide mit Exclusive Collection Bereichen. Club Med plant außerdem neun Erweiterungen und Renovierungen bestehender Resorts, um seine High-End-Positionierung zu stärken.



Über Club Med



Club Med wurde 1950 von Gérard Blitz und Gilbert Trigano gegründet und gilt als Erfinder des All-Inclusive. Mit seinem All-Inclusive-Konzept und der Betreuung von Kindern mit der Schaffung des Mini-Clubs im Jahr 1967 begründete Club Med eine völlig neue Art des Urlaubs. Heute ist Club Med in 40 Ländern der Welt vertreten und bietet mit 68 Premium und Exclusive Collection Resorts ein freies Urlaubserlebnis an außergewöhnlichen Orten. Dank der erfolgreichen Umsetzung seiner Neupositionierungsstrategie und mit der Unterstützung seines Aktionärs, der Fosun Tourism Group, ist Club Med heute der weltweit führende Anbieter von hochwertigen, erlebnisreichen All-Inclusive-Urlauben für aktive Familien und Paare. Club Med beschäftigt fast 25.000 Gentils Organizers (G.Os) und Gentils Employés (G.Es), die 110 Nationalitäten vertreten.



