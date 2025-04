Kfz-Gewerbe lehnt jährliche Hauptuntersuchung ab

Berlin (ots) - Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) spricht

sich klar gegen die von der EU-Kommission vorgeschlagene jährliche und

verpflichtende Hauptuntersuchung (HU) für Fahrzeuge ab einem Alter von zehn

Jahren aus.



"Nicht die Frequenz der Hauptuntersuchungen ist entscheidend, sondern ihre

fachliche und technische Güte", erklärt ZDK-Vizepräsident und

Bundesinnungsmeister Detlef Peter Grün. "Ein weiterer Aspekt ist: Die Kosten im

Straßenverkehr für Autofahrerinnen und Autofahrer sind schon jetzt immens hoch -

und die Halter müssten auch diese HU-Kosten tragen. Deshalb lehnen wir eine

jährliche HU-Pflicht für ältere Autos auch im Sinne des Verbraucherschutzes ganz

klar ab."





In Deutschland wurde die HU in den letzten Jahren erheblich weiterentwickelt -

als Reaktion auf die zunehmende technologische Komplexität der Fahrzeuge. Im

Fokus stehen heute moderne Assistenzsysteme, Elektromobilität sowie das gezielte

Auslesen elektronischer Fehlerspeicher. Auch die Emissionsüberwachung wurde

deutlich verschärft - seit 2018 ist die Endrohrmessung wieder Pflicht, und seit

dem 1. Juli 2023 gilt zusätzlich die Partikelzahlmessung für

Euro-6-Dieselfahrzeuge.



"Die in Deutschland gültige zweijährige Prüffrist für Hauptuntersuchungen geht

schon heute teilweise über die relevanten EU-Vorgaben hinaus und gewährleistet

ein hohes Maß an Verkehrssicherheit", sagt Grün. "Pauschale Altersregelungen,

die Wartungsqualität und Fahrzeugzustand ignorieren, bringen keinerlei

Mehrwert."



Praktische Erfahrungen der Werkstätten zeigen, dass ältere Fahrzeuge keine

signifikant erhöhten sicherheitsrelevanten oder schwere Mängel aufweisen, so

Grün. Die technische Reife der Fahrzeuge, eine sorgfältige und regelmäßige

Wartung sowie die steigende Kompetenz von Kfz-Fachbetrieben tragen zur

Verkehrssicherheit bei.



Hinzu kommt die in Deutschland gängige Praxis einer jährlichen

Fahrzeuginspektion - ein wesentlicher Hebel zur Aufrechterhaltung der Betriebs-

und Verkehrssicherheit der Fahrzeuge.



"Bei den jährlichen Inspektionen werden im Fachbetrieb auch Sichtprüfungen aller

sicherheitsrelevanten Aspekte vorgenommen", betont Grün. "Dieser Tatbestand

sollte ebenfalls berücksichtigt werden, statt Überlegungen über eine Verkürzung

des HU-Intervalls anzustellen."



Außerdem sieht der ZDK den alternden Fahrzeugbestand nicht als zunehmendes

Sicherheitsrisiko. Trotz steigenden Durchschnittsalters der Fahrzeugflotten gibt

es seit Jahren kaum noch durch technische Mängel verursachte Unfälle.



"Dies ist ein Fakt und wird von den Überregulierern in Brüssel leider

geflissentlich ignoriert. Klar ist: Ohne den Nachweis eines Gewinns an

Verkehrssicherheit zu erbringen, sind Vorschläge für jährliche

Pflichtinspektionen vollkommen haltlos," so Grün.



