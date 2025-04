+126 Prozent in drei Tagen: Irre Rallye bei dieser chinesischen KI-Aktie!

Irre 120-Prozent-Rallye in nur drei Tagen

Vor dem Wochenende dürften sich viele Anlegerinnen und Anleger verwundert die Augen reiben, denn am Freitag eröffnete das Papier den Handel an der Technologiebörse Nasdaq mit einem Aufschlag von mehr als 20 Prozent. Schon am Donnerstag hatte die Aktie sagenhafte 39,4 Prozent zugelegt, am Mittwoch etwa 30 Prozent. Mit einem Kurs von über 9,00 US-Dollar blickt Pony AI somit auf eine Performance von über 120 Prozent in nur drei Handelstagen.

Diese vermeintlich irre Rallye ist nicht nur auf bloße Spekulation zurückzuführen, sondern hat handfeste Gründe. Am Mittwoch hatte das Unternehmen eine neue Selbstfahrplattform vorgestellt, die künftig in Robotaxis von Toyota sowie den beiden chinesischen Fahrzeugherstellern BAIC und GAC zum Einsatz kommen soll.

Umfangreiche strategische Kooperation mit Tencent vereinbart

Am Freitag hat Pony AI dann nachgelegt – und eine Kooperation mit dem chinesischen Internet- und Technologieriesen Tencent bekannt gegeben. Die beiden künftigen Partner wollen eine vertikal integrierte Softwarelösung für Selbstfahrtechnologie entwickeln.

In der Cloud von Tencent soll eine Super-App entstehen, mit deren Hilfe einerseits Robotaxis betrieben und die gleichzeitig von Verbraucherinnen und Verbrauchern in Anspruch genommen werden können. Dazu sollen bereits bestehende Anwendungen wie Tencent Maps, WeChat und Zahlungsdienstleister integriert werden. Gleichzeitig sollen Sicherheits- und Cockpit-Ökosysteme entwickelt werden.

Spürbare Erleichterung beim Unternehmensgründer

Der CEO und Gründer von Pony AI, James Peng, kommentierte den Deal mit den Worten: "Diese Partnerschaft stellt einen neuen Meilenstein dar, der die Kommerzialisierung von Robotaxis durch eine Vergrößerung der Nutzerbasis und Plattform-Kooperation beschleunigen wird, während wir die Zukunft der Branche gestalten."

Am Rande der Shanghai Auto Show gab Peng in einem Interview gegenüber CNBC an, dass Tencent und Pony Ai sich schon seit Längerem in entsprechenden Gesprächen befunden hätten. Dementsprechend hoffe er, dass User schon bald über WeChat mit Technologie von Pony AI betriebene Robotaxis rufen können.

Trotz Kursexplosion verbesserungswürdige Bilanz

Anlegerinnen und Anleger sind ob des anhaltend positiven Newsflows völlig aus dem Häuschen. Unter enorm hohen Handelsumsätzen – bereits am frühen Freitagnachmittag lag das Handelsvolumen um 900 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen drei Monate – legte die Aktie vor dem Wochenende kräftig zu.

Mit Blick auf den Jahreswechsel und einem seither erzielten Minus von 43 Prozent ist die Bilanz der Aktie allerdings auch nach dem explosionsartigen Anstieg der vergangenen drei Tage noch stark verbesserungsbedürftig.

Fazit: Eine spannende Langfrist-Chance

Das gilt im Übrigen auch für die Profitabilität. Wie so oft bei Startups wurde Pony AI ohne vorherige Gewinne an die Börse gebracht. Für 2025 liegen die erwarteten Verluste bei -0,36 US-Dollar je Aktie. Damit ist das Unternehmen mit dem 21-fachen des in diesem Jahr erwarteten Fehlbetrages bewertet.

Noch sind die Finanzreserven aber völlig ausreichend, die liquiden Reserven belaufen sich auf 745 Millionen US-Dollar, während das Nettovermögen bei knapp 732 Millionen US-Dollar beträgt. Außerdem dürfte die Partnerschaft mit Tencent schon bald zu signifikant höheren Erlösen führen. Damit ist Pony AI gut für einen raschen Pfad zu Profitabilität aufgestellt. Ein Kauf der Aktie könnte sich langfristig lohnen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

