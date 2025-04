Dax weiterhin im Zoll-Chaos - Berichtssaison nimmt Fahrt auf

Gimmel schrieb gestern 16:15

Danke für Deine erstklassige Zusammenfassung! 👍

So etwas "Ähnliches" hatte ich auch im Sinn, denn ich kann mich erinnern, dass @ sein "Netz" mal so skizziert hatte. Interessant wird es halt, wenn's um die von Dir erwähnten XXX Abstand und das Realisieren der "kleineren" Gewinne geht. Das System dahinter fände ich mal spannend zu erfahren...

So in der Art hatte ich es vor Jahren auch schon mal versucht - also klassische Nachkaufstrategie, Progression etc. Habe damit mein Konto an die Wand gefahren. Wahrscheinlich lag es einerseits am Kapital, andererseits daran, dass ich nicht Willens war, im Verlust zu verkaufen (im Gegensatz zu Dir), sprich: ich hatte keinen SL oder eine Schmerzgrenze, bei der ich nach X erfolglosen Nachkäufen die Reißleine gezogen und mich vor exorbitanten Verlusten bewahrt hätte.

Einen Killer werde ich zu dem Thema mein Lebtag nicht vergessen - das war Draghis Bazooka als ich short war 🤢 Bumm! Margin Call - aus die Maus 😭

Inzwischen bin ich beim Scalping gelandet und fahre ganz gut damit, wenn auch nicht so profitabel wie ich mir das wünsche (bin z.Zt. bei rund 10% pro Jahr; zum Leben zu wenig, zum Aufhören zu viel). Ich gehe aber auch nur ein ganz kleines Risiko ein und mache den Profiit über die Win Rate, nicht übers CRV 🙄

Alles Gute weiterhin und lasst uns das Forum als Plattform für den Austausch auf dieser Basis erhalten. Ich bin mir sicher, auch viele Newbies wissen das zu schätzen...