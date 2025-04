RBC stuft PROCTER & GAMBLE CO auf 'Outperform' Die kanadische Bank RBC hat Procter & Gamble von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 164 auf 177 US-Dollar angehoben. Analyst Nik Modi erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Kaufempfehlung seine langfristigen …