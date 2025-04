Pistorius ruft zu mehr Einsatz für Demokratie auf

matthiasch schrieb 23.04.25, 09:47

Ich verstehe die Enttäuschung, aber sind wir mal ehrlich - bei einem POG von über 3000 USD verdient eine Newmont nun 1,26 USD im Quartal. Das ergibt 5 USD aufs Jahr und beim derzeit schon zerschossenen Kurs ein KGV von fast 11. In einer Branche, die extrem kapitalintensiv ist, da mit dem Ende der jeweiligen Minenlaufzeiten zu inzwischen aus dem Ruder laufenden CAPEX neue Minen gebaut werden müssen, extremen politischen Risiken aufgrund der geopolitischen Lagen und wie du von Endeavour Silver und Konsorten weißt nicht wirklich vertrauensvollem Management mit steten Verwässerungsorgien. Da kann ich dir aus meiner Watchlist 100 Techs aufzählen, die derzeit genauso günstig sind und in Wachstumbranchen unterwegs sind. Mal ein Beispiel für die Big Techs: du bekommst derzeit eine Alphabet zum KGV von 15. Da braucht der Durchschnittsinvestor keine Goldmine.



Es ist aber nicht so, dass der Sektor nicht läuft! Gerade Minen, die ihren Turnaround geschafft haben, etwa Luca Mining, Greatland Gold, Mandalay Resources oder auch kleinere wie Monument Mining laufen extrem gut. Da waren 300-400% seit dem POG-Anstieg im Frühjahr 2024 drin. Die liefern aber auch fundamental! Bei den Tier Ones hast du mit einer Agnico Eagle, Kinross oder Dundee Precious Metals über 200% gemacht. Eine Lundin Mining läuft seit 2022 als Blue Chip von 9 CAD wie am Schnürchen auf 60 CAD. Harmony Gold, Ramelius Resources, Iamgold, K92 - alle zwischen 400% und 800% gelaufen.



Wer aber fundamental abliefert wie derzeit Barrick, First Majestic, Equinox, Sibanye Stillwater oder kleinere Buden a la Guanajuato Silver, Silver X Mining, Lion One Metals, St. Barbara Mines oder Impact Silver, kann doch nicht ernsthaft mit steigenden Kursen rechnen. Das ist schlichtes Missmanagement und da fließt kein Großkapital rein. Das bleibt dann wie zuletzt zu beobachten direkt im POG.



Und zum Explorations-Sektor: letztlich ist es doch so, dass hier teils Pommesbuden mit Zeltdächern und ein paar Geologen am Start sind. Natürlich wünscht sich jeder seine Anteile binnen weniger Monate an einen noch Blöderen für ein paar 100% mehr weiterverticken zu können, alles so im Prinzip des Stühlerückens "Reise nach Jerusalem". Aber mal ganz ehrlich - das hat null mit smartem Investieren zu tun. Nur weil das bisschen Goldstaub im Boden auf dem Papier mehr wird, ist es aber noch nicht aus dem Boden herausgeholt. Entweder bin ich also von einem Projekt überzeugt, dann halte ich die Papiere wie Sprott oder Rule einfach Jahre bis zum Produktionsstart. Oder ich muss tatsächlich auch mal anerkennen, dass mit den Jahren die anderen Börsianer derzeit nicht mehr ganz so blöd sind, wie man sich das aufgrund von Vergangenheitswerten dachte. Liegt neben Crypto auch vielfach an den ETFs, die es neuen Anlegern daher einfacher machen, sich nicht mehr in der Welt der Pennystocks zu verlieren und ihr Geld smart im Gesamtmarkt im MSCI World zu parken. Wer den gesamten Aktienmarkt beobachtet konnte in den letzten drei Jahren gut erkennen, dass seit 2022 vermehrt wirkliche Substanz gekauft wird. Zockerbuden wie Ballard Power, Beyond Meat oder Cannabisaktien laufen auch hier schon lange nicht mehr. Die Börse ist tatsächlich smarter geworden, auch wenn man das so vielleicht nicht sieht.



Sollte POS tatsächlich Richtung 100 USD ziehen, wäre natürlich bei den Silberminen eine Neubewertung nötig. Derzeit aber werden die meisten Silberminen mit KGVs von 100 und KUVs von 5 gehandelt. Da ist bei 35 USD nicht wirklich Bewertungsaufschlag drin.