Zu langsam, zu kompliziert, zu teuer - So machen Unternehmen ihre Prozesse wieder wettbewerbsfähig (FOTO)

Emmerthal (ots) - Viele Unternehmen kämpfen mit ineffizienten Abläufen, starren

Strukturen und hoher Bürokratie. Das Ergebnis: steigende Kosten, langsame

Reaktionszeiten und verlorene Innovationskraft. Wer dauerhaft am Markt bestehen

will, muss mehr als nur einzelne Abläufe verbessern - gefragt sind digitale,

automatisierte und schlanke Prozesse.



Doch obwohl Prozessoptimierung in nahezu jeder Unternehmensstrategie fest

verankert ist, scheitert die Umsetzung oft an der Praxis. Zwar wird das Thema

oft proklamiert, aber nur selten konsequent und diszipliniert durchgesetzt. Zu

komplex erscheint die Veränderung, zu tief greifen die notwendigen Eingriffe in

bestehende Routinen. Dabei zeigt sich: Nur wer bereit ist, grundlegend

umzudenken, bleibt wettbewerbsfähig. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche

häufigen Fehler Unternehmen bei ihren Abläufen machen und welche Methoden

wirklich helfen, um wettbewerbsfähig zu werden









In zahlreichen Unternehmen des Maschinen-, Anlagen- und Werkzeugbaus - aber auch

weit darüber hinaus - zeigt sich seit Jahren ein wiederkehrendes Bild: Prozesse

sind zu aufwändig, Strukturen zu starr, Entscheidungen zu langsam.



Dabei sind die Symptome für mangelhafte Prozesse oft eindeutig - insbesondere in

produzierenden Unternehmen abseits der Serienfertigung. Typische Anzeichen sind

steigende Stückkosten bei geringerer Auslastung, hohe Reklamationsraten oder

Lieferverzüge. Das bedeutet, dass Versprechen gegenüber den Kunden nicht

eingehalten und somit die Kundenerwartungen nicht eingehalten werden. Solche

Reputationsschäden können dramatische Folgen haben. Die Akquise von Neukunden

ist immer deutlich aufwändiger als das Halten von zufriedenen Stammkunden.



Auch ineffiziente Lagerhaltung und Ressourcenverschwendung in der

Auftragsabwicklung weisen auf strukturelle Schwächen hin. Ein besonderes Indiz

ist, wenn Excel-Tabellen parallel zu den führenden Systemen wie CRM, ERP, MES

oder PPS genutzt werden. Das deutet auf große Mängel in der Organisation hin.



Viele Probleme - eine zentrale Ursache



Um einmal Klartext zu sprechen: In der Praxis werden häufig Symptome behandelt,

ohne die tatsächlichen Ursachen in den Blick zu nehmen. Der Grund liegt auf der

Hand: Die tieferliegenden Probleme sind meist komplex und aufwändig zu beheben.

Dennoch ist genau das erforderlich, um nachhaltige Verbesserungen zu erzielen.



Die Hauptursache für viele Prozessschwächen ist eine mangelhafte

Stammdatenqualität im ERP-System. Unvollständige, inkonsistente oder veraltete

Daten wirken sich auf sämtliche nachgelagerten Prozesse negativ aus - von der





