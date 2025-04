AKTIEN IM FOKUS Continental weiter erholt - Michelin legt nach Zahlen zu Die Aktien von Continental haben am Tag der Hauptversammlung des Autozulieferers und Reifenherstellers ihre jüngste Erholung ausgebaut. Am Freitag stiegen sie in der Spitze um 2,8 Prozent und standen zuletzt noch knapp ein Prozent im Plus bei 69,36 …