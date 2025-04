Continental spaltet Autozuliefersparte ab

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Reifenhersteller Continental trennt sich von seiner schwächelnden Autozuliefersparte. Aumovio soll über einen sogenannten reinen Spin-Off an die Börse gebracht werden, wie auf der Conti-Hauptversammlung in Hannover entschieden wurde. Der Vorstand und der Aufsichtsrat hatten der Abspaltung bereits zugestimmt. Bis Oktober 2025 soll der Spin-Off abgeschlossen sein.

Conti schrumpft wieder zum Reifenhersteller



Contis Autozuliefergeschäft gilt seit Langem als Sorgenkind und schrieb in den vergangenen Jahren immer wieder rote Zahlen. In dem nach Umsatz größten Konzernteil wurde der Sparkurs zuletzt noch einmal verschärft. Mehr als 10.000 Stellen fallen weg, jeweils rund zur Hälfte in der Verwaltung und in Forschung und Entwicklung.

Auch von seiner Kunststofftechniksparte Contitech will sich der Konzern aus Hannover trennen. Vorbehaltlich notwendiger Beschlüsse könnte eine Verselbstständigung im Laufe des Jahres 2026 erfolgen. Bleiben soll nach einem Verkauf nur noch das angestammte Reifengeschäft./kge/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 69,42 auf Tradegate (25. April 2025, 15:20 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um +7,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,47 %. Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 13,95 Mrd.. Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8700 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 59,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -15,42 %/+43,35 % bedeutet.