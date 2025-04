Börsenstart USA - 25.04. - Dow Jones schwach -0,58 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 39.848,66 PKT und fällt um -0,58 %.

Top-Werte: Boeing +1,63 %, McDonald's +1,05 %, NVIDIA +1,03 %, JPMorgan Chase +0,97 %, Cisco Systems +0,58 %

Flop-Werte: Unitedhealth Group -2,07 %, Verizon Communications -1,93 %, Merck & Co -1,36 %, Travelers Companies -1,31 %, Amazon -1,17 %

Der US Tech 100 steht bei 19.151,04 PKT und verliert bisher -0,24 %.

Top-Werte: Charter Communications Registered (A) +8,97 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +3,40 %, GE Healthcare Technologies +2,92 %, Micron Technology +1,44 %, Cadence Design Systems +1,30 %

Flop-Werte: Old Dominion Freight Line -5,79 %, T-Mobile US -3,63 %, ON Semiconductor -2,41 %, Intel -2,16 %, PepsiCo -1,95 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 5.466,72 PKT und fällt um -0,28 %.

Top-Werte: Verisign +10,27 %, Charter Communications Registered (A) +8,97 %, Digital Realty Trust +4,28 %, Caesars Entertainment +3,02 %, GE Healthcare Technologies +2,92 %

Flop-Werte: Erie Indemnity (A) -12,53 %, Aon Registered (A) -9,59 %, Centene -8,34 %, Old Dominion Freight Line -5,79 %, Brown & Brown -4,72 %