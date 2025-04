Club Med erwirtschaftet 2024 Rekordergebnisse in Deutschland (FOTO)

Frankfurt (ots) - Mit 75 Jahren Expertise ist Club Med Pionier im All-Inclusive

Segment und setzte im Jahr 2024 seine Wachstumsdynamik weltweit fort.

Signifikantes Wachstum zeigen dabei sowohl die Bergresorts, die sich im Sommer

als auch im Winter an großer Beliebtheit erfreuen, als auch die Sonnenresorts

auf der Kurz- und Mittelstrecke. Der deutsche Markt bestätigt in diesem

Zusammenhang sein Potential bei der Entwicklung der Marke in Europa.



Ein Rekordjahr für Club Med in Deutschland





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte ► BAYER AG ■ Auf neuen Wegen ◄ Bayer +2,04 % Aktie 1614 Aufrufe heute jay20 vor 55 Minuten

Club Med verzeichnete 2024 in Deutschland ein Rekordjahr (+20 % Umsatz ohneTransport). Wachstumstreiber waren insbesondere die erhöhte Nachfrage nach denBergresorts von Club Med im Winter sowie die Exclusive Collection Resorts vonClub Med, wie beispielsweise Seychellen und Cefalù auf Sizilien, sowie einRekordgeschäft im Bereich Meetings & Events (MICE). Um diese positivenEntwicklungen im Jahr 2025 fortzuführen, ist Club Med seit Jahresanfang miteiner wirkungsvollen Medien- und PR-Kampagne insbesondere im Bundeland Bayernpräsent, welche die Positionierung als Premium-Lifestylemarke stützt.Ein Fokus liegt ebenso im Ausbau der digitalen Präsenz. In den letzten 10 Jahrenhat Club Med weltweit mehr als 175 Millionen Euro in seine digitaleTransformation investiert. Im Jahr 2024 entschieden sich 35,2 % der Gäste vonClub Med für eine Online-Buchung, was einem Anstieg von 1,2 Punkten gegenüber2023 entspricht. In Deutschland sowie in weiteren Vertriebsländern präsentierteClub Med im Jahr 2024 seine neue Website mit einer neuen Markenidentität undsteigerte damit das Benutzererlebnis. Zudem wurde eine neue digitale Plattformfür Reisebüropartner von Club Med in fast 30 Märkten eingeführt.Bemerkenswerte globale ErgebnisseIn einem wirtschaftlich und geopolitisch instabilen Umfeld hat Club Med dieWiderstandsfähigkeit seines Geschäftsmodells unter Beweis gestellt. Im Jahr 2024verzeichnete Club Med einen Anstieg des Geschäftsvolumens, bei konstantenWechselkursen, um 7 %. Der Rekordumsatz von Club Med lässt sich zurückführen aufdie 2004 eingeleitete Transformation des Geschäftsmodells hin zu einemgehobenen, globalen und weltoffenen digitalen Angebot. So hat Club Med proaktivauf die Ansprüche der Premium-Kundschaft reagiert und das Resort-Portfolio imBereich Premium- und Exclusive Collection Resorts ausgebaut, das seit dem 02.April 2024 die 100 % erreicht hat. In den letzten 20 Jahren wurde dasResort-Portfolio von Club Med vollständig umgestaltet. Dabei wurden 72 Resortsgeschlossen, mehr als 40 außergewöhnliche neue Resorts eröffnet und 100 % derverbleibenden Anlagen vollständig renoviert. Damit einher geht eine Steigerung