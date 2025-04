Neuer Intel-Chef kündigt 'schmerzhafte Entscheidungen' an

Galileo_Investments schrieb heute 12:42

Chip Hamstern und dann Umsatz nur flat?



Es erklärt warum das laufende Quartal so bescheiden werden soll. Was das für Q3 bedeutet will ich mir gar nicht ausmalen. Nachfrage für Rechenzentren geht runter, KI Hype vorbei, vorziehen hat bereits stattgefunden. Private kaufen auch im ersten Halbjahr wegen Windows 11. oha Q3 ich sag Mal 7-9 Mrd Umsatz...mit Glück...



dann sehen wir vielleicht meine 11 Euro wieder zu denen ich damals in Intel eingestiegen bin. Wenn dann in Q3 alle Pleite rufen, dann gönne ich mir vielleicht eine kleine Position. und dann in 26 steigt sie wie der Phönix aus der Asche und wird a18 und foundry getrieben Richtung 50 gepusht. Mal abwarten.