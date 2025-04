Alphabet setzen Erholung nach Zahlen fort - KI-Fantasie lebt

Alphabet, die Muttergesellschaft von Google und YouTube, hat mit ihren Zahlen für das erste Quartal 2025 die Erwartungen der Analysten klar übertroffen und damit ein starkes Signal an den Markt gesendet. Der Umsatz stieg auf 90,2 Milliarden US-Dollar und lag damit über den prognostizierten 89,1 Milliarden US-Dollar. Besonders beeindruckend war der Gewinn je Aktie, der mit 2,81 US-Dollar fast 40 Prozent über den Erwartungen lag. Ein wesentlicher Wachstumstreiber bleibt das Cloud-Geschäft, das um 28 Prozent auf 12,26 Milliarden US-Dollar zulegen konnte. Auch die operative Marge in diesem Segment hat sich innerhalb eines Jahres fast verdoppelt, was die hohe Effizienz und Skalierbarkeit des Geschäftsmodells unterstreicht.Neben den starken Zahlen hat Alphabet ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 70 Milliarden US-Dollar sowie eine Dividendenerhöhung angekündigt. Diese Maßnahmen steigern die Attraktivität der Aktie zusätzlich und unterstreichen das Vertrauen des Managements in die eigene Zukunftsfähigkeit. Die Börse reagierte entsprechend positiv: Die Aktie legte nachbörslich um mehr als 5 Prozent zu.Die wichtigsten Wachstumstreiber für Alphabet bleiben die konsequente Expansion im Cloud-Bereich und die Integration Künstlicher Intelligenz in nahezu alle Produkte. Alphabet investiert massiv in die eigene Cloud-Infrastruktur und plant für das laufende Jahr Kapitalausgaben von 75 Milliarden US-Dollar, um insbesondere im Bereich KI und Cloud-Services weiter zu wachsen. Die geplante Übernahme des Cybersicherheitsunternehmens Wiz für 32 Milliarden US-Dollar soll die Cloud-Sparte strategisch stärken und das Angebot für Unternehmenskunden erweitern. Im Bereich Künstliche Intelligenz nimmt Alphabet eine Vorreiterrolle ein: Die Integration von KI in Produkte wie Google Search, YouTube oder Workspace sowie die Einführung der Gemini-App und Fortschritte im Quantencomputing bieten enormes Potenzial für neue Umsatzquellen. Auch das klassische Werbegeschäft bleibt trotz regulatorischer Herausforderungen stabil und sorgt weiterhin für hohe Cashflows.Aus Bewertungssicht ist Alphabet aktuell attraktiv: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt mit etwa 16 bis 18 unter dem historischen Durchschnitt und auch unter dem anderer großer Tech-Konzerne. Analysten sehen für die Aktie ein durchschnittliches Kurspotenzial von rund 31 Prozent bis 2026, mit Kurszielen von bis zu 250 US-Dollar. Die Mehrheit der Analysten empfiehlt die Aktie weiterhin zum Kauf. Für das Gesamtjahr 2025 wird ein Umsatzwachstum von etwa 11 Prozent erwartet, das sich in den Folgejahren weiter beschleunigen könnte. Die EBITDA-Marge soll 2025 auf rund 44 Prozent steigen, was die starke operative Entwicklung unterstreicht. Langfristig trauen Experten der Aktie bis 2030 ein Kurspotenzial von bis zu 500 US-Dollar zu, sofern Alphabet seine Innovationskraft und Marktstellung weiter ausbaut.Insgesamt ist Alphabet hervorragend positioniert, um von den Megatrends Künstliche Intelligenz, Cloud-Computing und Digitalisierung zu profitieren. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen, dass das Unternehmen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen übertreffen kann. Die hohen Investitionen in Zukunftstechnologien, die starke Bilanz sowie die angekündigten Aktienrückkäufe und Dividendenerhöhungen sprechen für eine weiterhin positive Entwicklung der Aktie. Risiken bleiben regulatorische Eingriffe und der intensive Wettbewerb, insbesondere im Cloud-Segment. Insgesamt bietet die Alphabet-Aktie jedoch ein attraktives Chance-Risiko-Profil für langfristig orientierte Anleger. Nach den starken Quartalszahlen und dem positiven Ausblick bleibt Alphabet ein klarer Kaufkandidat für Investoren, die auf Wachstum, Innovation und solide Finanzen setzen.