PEPSI IST MIT EINEM NEUEN KAPITEL VON „DURSTIG NACH MEHR" MIT DAVID BECKHAM ZURÜCK

NEW YORK, 25. April 2025 /PRNewswire/ -- Pepsi ist zurück mit einer neuen Version seiner „Thirsty For More"-Plattform (was übersetzt „Durstig nach mehr" heißt), die von keinem Geringeren als David Beckham angeführt wird. Bei dieser neuen weltweiten Kampagne geht es um eine einfache, universelle Botschaft: „Wenn du es liebst, ist es niemals Verschwendung."

„Thirsty For More" ist die globale Plattform von Pepsi, die sich für die Einstellung einsetzt, das zu tun, was man liebt – im Großen wie im Kleinen – ohne zu hinterfragen. Es geht darum, das zu tun, was einem am meisten Spaß und Freude macht, unabhängig davon, was andere vielleicht erwarten. Ganz gleich, ob es sich um ein tägliches Ritual, eine persönliche Leidenschaft oder eine spontane Entscheidung handelt, Thirsty For More ermutigt die Menschen, sich auf das einzulassen, was sich richtig anfühlt und die alltäglichen Momente so angenehm wie möglich zu gestalten – denn wenn du es liebt, ist es niemals Verschwendung.

Ob Fußball oder Motorradfahren, David Beckham hat sich immer für das eingesetzt, was er liebt. Darum geht es bei Thirsty For More. Es geht nicht darum, dem nächsten großen Ding hinterherzujagen – es geht darum, das zu tun, was einem wirklich Spaß macht, unabhängig davon, was andere vielleicht erwarten. Kein Druck. Kein Verstellen. Echte Momente, voll ausgelebt.

Der neue Kampagnenfilm von Pepsi zelebriert genau das. Ob beim Spielen mit Freunden, beim Tanzen auf einem Konzert, beim Karaoke singen oder bei einem Roadtrip – es ist eine Momentaufnahme der Momente, die das Leben noch schöner machen. Der Film endet mit David Beckham, der die Botschaft der Kampagne Thirsty For More verkündet: „Wenn du es liebst, ist es niemals Verschwendung."

David Beckham fügt hinzu: „Es ist immer großartig, mit Pepsi zusammenzuarbeiten – wir machen nun schon seit über 20 Jahren gemeinsame Kampagnen und haben in dieser Zeit eine Menge großartiger Arbeiten produziert. Es hat mir Spaß gemacht, diese neue Kampagne zu drehen, und ich freue mich auf das, was noch kommen wird."

Cathy Graham Kidd, Senior Director of Global Brand Marketing bei PepsiCo, fügt hinzu: „David Beckham ist eine echte Kultfigur und seine Lebensweise spiegelt wider, worum es in dieser Kampagne geht. Bei Thirsty For More geht es darum, sich auf das einzulassen, was einem das Gefühl gibt, lebendig zu sein – ganz gleich, wie groß oder klein es auch sein mag – und es zu genießen, ganz ohne Vorurteile. Diese Einführung ist erst der Anfang. Sie werden sehen, wie sie mit lokalen Aktivitäten auf der ganzen Welt zum Leben erweckt wird."