Chinesische Hersteller setzen neue Maßstäbe - Carwow-Umfrage zeigt differenzierte Wahrnehmung in Deutschland

Shanghai / München (ots) - Die Auto Shanghai 2025, eine der weltweit wichtigsten

Automobilmessen, hat seit 23.04 ihre Tore geöffnet und gibt einen

eindrucksvollen Ausblick auf die Zukunft der Mobilität. Carwow-Chef Philipp

Sayler von Amende ist vor Ort und schildert seine Eindrücke vom ersten Messetag

- geprägt von technologischer Innovationskraft und dem dominanten Auftritt

chinesischer Automobilhersteller.



Diese Entwicklungen sind auch für den europäischen Markt von großer Relevanz.

Vor diesem Hintergrund hat Carwow die Wahrnehmung chinesischer Automobilmarken

in Deutschland genauer untersucht. Aktuelle Umfragen aus April 2025 zeigen:

Während Marken wie BYD, Nio und Xpeng zunehmend an Bekanntheit gewinnen,

bestehen nach wie vor erhebliche Vorbehalte bei potenziellen Autokäufer*innen.





"Innovation begegnet einem auf Schritt und Tritt" - Eindrücke von der Messe"Die Geschwindigkeit des Wandels in der Automobilwelt ist hier in Shanghaiförmlich greifbar", berichtet Philipp Sayler von Amende."Schnellladetechnologien, größere Batterien, Fortschritte beim assistierten undautonomen Fahren - Innovation begegnet einem auf Schritt und Tritt. Besonderseindrucksvoll ist die Vielzahl neuer Modelle, von denen viele bereits kurz nachihrer ursprünglichen Markteinführung überarbeitet werden."Auch jenseits der Messehallen zeigt sich ein deutliches Bild: "Im Straßenbilddominieren inzwischen lokale Marken wie BYD, Aito, Zeekr, Xpeng und Nio -westliche Marken treten sichtbar in den Hintergrund. Diese Dynamik wird auchEuropa verändern."Ein wesentlicher Unterschied zu früheren Markteintritten: "ChinesischeHersteller planen gezielt in Aftersales-Strukturen, Markenaufbau und Marketingzu investieren, bevor sie in den Verkauf starten. Das ist eine neue Qualität."Wachsende Bekanntheit, aber auch Zurückhaltung - Ergebnisse der Carwow-UmfrageEine aktuelle Carwow-Umfrage aus April 2025 mit über 1.000 Teilnehmer*innenzeigt, dass BYD mit 73 % den höchsten Bekanntheitsgrad unter chinesischen Markenaufweist, gefolgt von Nio mit 43 % und Xpeng mit 35 %. Gleichzeitig gaben jedochnur 42 % der Befragten an, den Kauf eines Fahrzeugs einer chinesischen Marke inErwägung zu ziehen - ein klares Signal für eine noch vorhandene Vertrauenslücke.Etablierte deutsche Marken können weiterhin punkten, vor allem in den BereichenNachsorge und Service: 42 % der Befragten äußerten Bedenken hinsichtlich desService- und Werkstattnetzes chinesischer Marken - ein Bereich, in demetablierte deutsche Hersteller traditionell stark sind. Auch Datenschutzbedenkenmit 23 % und mangelnde Markenbekanntheit mit 30 % wurden als Hürden genannt.Ein neuer Wettbewerbsdruck - und klare Positionierung