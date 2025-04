AKTIEN IM FOKUS 2 Hohe Verluste für T-Mobile US - Plus seit Anfang Februar weg Ein enttäuschender Neukundenzuwachs bei T-Mobile US im ersten Quartal hat die Aktien des Mobilfunkers am Freitag nach unten gezogen. Im New Yorker Handel ging es prozentual zweistellig abwärts, die Kursgewinne seit Anfang Februar wurden aufgezehrt. …