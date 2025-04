IWF erwartet Wirkung des deutschen Finanzpakets ab 2026

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der internationale Währungsfonds erwartet ab 2026 positive Auswirkungen des milliardenschweren Finanzpakets auf die deutsche Wirtschaft. Dann könnten auch Belastungen durch den internationalen Handelskonflikt und globale Unsicherheit zumindest teilweise ausgeglichen werden, sagte die Vizechefin der IWF-Europaabteilung, Oya Celasun, bei der Tagung des Fonds in Washington. Das Sondervermögen für Infrastruktur und die Lockerung der Schuldenbremse hätten das Potenzial, die Wirtschaft nach Jahren schwachen Wachstums deutlich zu beleben.

Allerdings sei kein schneller Anstieg der Ausgaben zu erwarten, sagte Celasun. Den größten Effekt werde es in den Jahren 2026 und 2027 geben. Vor allem lobte der IWF das Sondervermögen für die Infrastruktur. Damit dürfte das Paket nicht nur einen kurzfristigen Wachstumseffekt bringen, sondern langfristig wirken.

Zugleich mahnte der IWF allerdings Reformen an: Am wichtigsten sei ein Abbau von Bürokratie, damit das Sondervermögen überhaupt seine volle Wirkung erzielen könne. Außerdem müsse sich Deutschland bemühen, dass mehr Frauen in Vollzeit arbeiten./tam/DP/zb