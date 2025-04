00 Uhr, live aus Köln (FOTO)

München (ots) - Moderation: Louis Klamroth



Das Thema: Zollkrieg und Wirtschaftsflaute - kann Merz Aufschwung?



Die Gäste:



Ralph Brinkhaus (CDU, Bundestagsabgeordneter, gehörte zum

Unions-Verhandlungsteam für den Koalitionsvertrag)



Philipp Türmer (SPD, Bundesvorsitzender der Jusos)





Vera Bökenbrink (Geschäftsführerin des Wuppertaler Werkzeug-Unternehmens

Stahlwille)



Maja Göpel (Polit-Ökonomin und Autorin)



Carsten Maschmeyer (Unternehmer und internationaler Start-up-Investor)



Luigi Catapano (VW-Mitarbeiter in dritter Generation, Betriebsratsmitglied und

bei der IG Metall)



US-Präsident Donald Trump überzieht die Welt mit hohen Zöllen und stürzt den

globalen Handel damit ins Chaos. Auch die neue Bundesregierung muss darauf

Antworten finden, während die Konjunktur hierzulande dauerhaft lahmt. Schafft es

Schwarz-Rot, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen? Hilft oder schadet

dabei ein höherer Mindestlohn? Und welche Antworten hat Friedrich Merz auf

Trump?



