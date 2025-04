Crash-Gefahr oder Rally-Start? Diese ETF-Charts stehen an der Kippe! Heute analysiere ich mit AnFin vier Schlüssel-Sektoren und zeige dir die entscheidenden Marken, an denen sich in den nächsten Tagen / Wochen das Markt-Schicksal entscheidet. Wir gehen von der 1-Stunden-Perspektive bis in den Wochenchart, um die entscheidenden Setups der kommenden Tage und Wochen zu finden