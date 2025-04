Deutsche Indizes im Aufwind: DAX & MDAX glänzen, US-Märkte schwächeln

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die deutschen Indizes eine überwiegend positive Entwicklung, während die US-amerikanischen Indizes leichte Verluste verzeichnen. Der DAX steht aktuell bei 22.243,80 Punkten und verzeichnet ein Plus von 0,60%. Ähnlich positiv entwickelt sich der MDAX, der mit einem Anstieg von 0,89% auf 28.233,10 Punkte zulegt. Auch der SDAX zeigt eine positive Tendenz und steigt um 0,60% auf 15.596,13 Punkte. Im Gegensatz dazu verzeichnet der TecDAX einen leichten Rückgang von 0,09% und steht bei 3.586,69 Punkten. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigen die US-amerikanischen Indizes eine negative Entwicklung. Der Dow Jones fällt um 0,61% und notiert bei 39.835,83 Punkten. Der S&P 500 verzeichnet ebenfalls einen leichten Rückgang von 0,09% und steht bei 5.477,25 Punkten. Insgesamt präsentieren sich die deutschen Indizes heute stärker als ihre US-amerikanischen Pendants, wobei insbesondere der MDAX mit einem deutlichen Plus hervorsticht.Die leichten Verluste bei den US-Indizes deuten auf eine verhaltene Marktstimmung in den Vereinigten Staaten hin.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Brenntag mit einem Anstieg von 4,56%. MTU Aero Engines folgt dicht dahinter mit 4,53%, während Heidelberg Materials mit 3,66% ebenfalls starke Zuwächse verzeichnet.Im Gegensatz dazu haben die DAX-Flopwerte eine negative Performance. Deutsche Telekom verzeichnet den größten Rückgang mit -4,82%, gefolgt von Zalando mit -3,44% und Qiagen NV mit -2,32%.Im MDAX sticht Delivery Hero mit einem Anstieg von 4,85% hervor. Kion Group und Gerresheimer zeigen ebenfalls positive Trends mit 3,99% und 3,45%.Die MDAX-Flopwerte sind weniger erfreulich, wobei PUMA mit -1,76% den größten Verlust hinnehmen muss. flatexDEGIRO und Redcare Pharmacy folgen mit -1,58% und -1,09%.Die SDAX-Topwerte werden von der Friedrich Vorwerk Group angeführt, die um 4,97% zulegt. HYPOPORT und Eckert & Ziegler zeigen ebenfalls starke Leistungen mit 4,28% und 4,19%.Auf der anderen Seite haben die SDAX-Flopwerte mit LPKF Laser & Electronics, ATOSS Software und Schaeffler, die Rückgänge von -2,78%, -4,37% und -4,62% verzeichnen, zu kämpfen.Im TecDAX ist Eckert & Ziegler mit 4,19% der Spitzenreiter, gefolgt von Siemens Healthineers mit 2,09% und Formycon mit 1,98%.Die TecDAX-Flopwerte umfassen Qiagen NV mit -2,32%, ATOSS Software mit -4,37% und Deutsche Telekom mit -4,82%.Im Dow Jones führt NVIDIA mit einem Anstieg von 2,33%, gefolgt von Salesforce mit 1,04% und Boeing mit 0,37%.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen Nike (B) mit -1,80%, Unitedhealth Group mit -2,62% und Verizon Communications mit -3,13%.Die Topwerte im S&P 500 werden von Charter Communications mit einem beeindruckenden Anstieg von 10,76% angeführt, gefolgt von Verisign mit 9,23% und Tesla mit 8,67%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen Old Dominion Freight Line mit -5,81%, Eastman Chemical mit -5,84% und Intel mit -7,33%.