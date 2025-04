MTU Aero Engines - Aktie im Rampenlicht - 25.04.2025

Mit einer Performance von +4,82 % konnte die MTU Aero Engines Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von MTU Aero Engines in den letzten drei Monaten Verluste von -12,42 % verkraften.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,86 % geändert.

Frankfurt / New York 25.04.2025 - Die Technologiewerte haben sich am Freitag im deutschen Handel uneinheitlich gezeigt. Der TecDAX stagnierte. Die NASDAQ notiert leicht im Plus. Tesla-Aktien kletterten kräftig. Der DAX stieg um 0,8 Prozent auf …

Die Hoffnung auf eine Annäherung der USA und China im Zollstreit hat die Erholung im Dax am Freitag weiter angetrieben. Der deutsche Leitindex ging 0,81 Prozent höher bei 22.242,45 Punkten ins Wochenende und fuhr damit ein Wochenplus von fast fünf …

An einem dynamischen Handelstag glänzen die deutschen Indizes mit positiven Zahlen, während die US-Märkte Verluste hinnehmen müssen. Besonders der MDAX sticht mit einem deutlichen Plus hervor.