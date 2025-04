Handelskrieg gegen China: Warum lügt Trump? Marktgeflüster

Warum lügt Donald Trump im Handelskrieg gegen China, indem er immer wieder behauptet, Xi Jinping hätte ihn angerufen? China hat das mehrfach dementiert - und alles spricht dafür, dass Peking hier die Wahrheit sagt - und Trump lügt! Warum? Weil ein Gespräche zwischen den beiden wichtigsten Staatsmännern der Welt gemäß internationaler Gepflogenheiten immer zeitnah der Öffentlichkeit mitgeteilt wird - sowohl vom Weißen Haus als auch von Chinas Außenministerium. Das alles ist aber nicht passiert. Warum aber behauptet Trump das dann dennoch? Weil es ihm nützt - er will zeigen, dass aufgrund seiner Zölle alle anderen Länder "angekrochen" kommen! Eben auch China, der machtvolle Rivale. Die Aktienmärkte aber scheinen Trump tatsächlich zu glauben - sonst wären sie in dieser Woche nicht so deutlich gestiegen. Der Anstieg macht fundamental keinen Sinn, weil es kein wirkliches Anzeichen für eine Deeskalation im Handelskrieg gibt und der Schmerz nur eine Frage der Zeit ist - aber der "pain trade" treibt die Kurse nach oben..

Das Video "Handelskrieg gegen China: Warum lügt Trump?" sehen Sie hier..