Handelsupdate für das erste Quartal 2025

Athen, Griechenland (ots/PRNewswire) - METLEN ENERGY & METALS S.A. (das

"Unternehmen" und "METLEN") (RIC: MYTr.AT) (Bloomberg: MYTIL.GA) (ADR: MYTHY US)

legt gemäß den Best Practices im Vereinigten Königreich seinen Q1-Handelsbericht

vor, in dem die aktuelle Geschäftsentwicklung (einschließlich operativer

Leistung, Umsatz, jedoch ohne mittlere oder endgültige Gewinn- und

Verlustrechnung) beschrieben wird. Mit dieser Aktualisierung wird ein

überarbeiteter Ansatz für die Präsentation der Quartalsergebnisse eingeführt,

der Transparenz und Genauigkeit betont.



Im ersten Quartal 2025 verzeichnete METLEN ein robustes finanzielles Wachstum,

das durch strategische Investitionen und betriebliche Effizienzsteigerungen

vorangetrieben wurde und das Engagement des Unternehmens unterstreicht, für

seine Aktionäre einen nachhaltigen Wert zu schaffen.





Seite 2 ► Seite 1 von 7

Geschätzte Umsatzerlöse für das erste Quartal 2025Umsatz in Mio. EUR Erstes Quartal 2025 Erstes Quartal 2024 ? %Metalle 228 205 11 %Energie 1.180 904 31 %Infra & Bau 92 34 171 %Insgesamt 1.500 1.143 31 %UnternehmensentwicklungenMETLEN geht mit einer starken Dynamik in das Jahr 2025 und positioniert sichstrategisch für weiteres Wachstum, da die Leistung und die strategischeAusrichtung des Unternehmens weiterhin auf großes Interesse bei den Investorenstoßen. Die wichtigsten Unternehmensentwicklungen für Q1 werden im Folgendenbeschrieben:- Fairfax erhöht erneut seinen Anteil: METLEN und Fairfax Financial HoldingsLimited haben vereinbart, eine Umtauschanleihe in Höhe von 110 Millionen Eurozu begeben, durch die Fairfax die Option erhält, innerhalb von zwei Jahren2.750.000 eigene METLEN-Aktien zu einem Preis von 40 Euro pro Aktie zuerwerben, was 1,92 % des Aktienkapitals des Unternehmens entspricht. Nachdieser Übernahme erhöht sich die Gesamtbeteiligung von Fairfax an demUnternehmen auf 8,35 %, was das starke Vertrauen der Investoren in diestrategische Ausrichtung und die Wachstumsaussichten des Unternehmenswiderspiegelt.- Anerkennung der Nachhaltigkeit: METLEN wurde das dritte Jahr in Folge in den Dow Jones Best-in-Class Emerging Markets Sustainability Index und das S&PGlobal Sustainability Yearbook 2025 aufgenommen. In der Bewertung für das Jahr2024 verbesserte METLEN seine Gesamtleistung im fünften Jahr in Folge undhielt seine Position unter den besten 6 % der Unternehmen weltweit mit derhöchsten ESG-Leistung in seinem Sektor. Diese Auszeichnung bestätigt dasEngagement von METLEN für soziale Verantwortung und solide