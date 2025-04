Börsen Update USA - 25.04. - US Tech 100 stark +0,52 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 39.890,00 PKT und fällt um -0,47 %.

Top-Werte: NVIDIA +4,02 %, Merck & Co +3,50 %, IBM +0,71 %, Microsoft +0,70 %, Salesforce +0,65 %

Flop-Werte: Verizon Communications -2,55 %, Unitedhealth Group -1,62 %, Sherwin-Williams -1,49 %, Walmart -1,38 %, Nike (B) -1,38 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:51) bei 19.296,40 PKT und steigt um +0,52 %.

Top-Werte: Charter Communications Registered (A) +10,79 %, Tesla +9,25 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +4,40 %, NVIDIA +4,02 %, Micron Technology +2,67 %

Flop-Werte: Old Dominion Freight Line -7,99 %, T-Mobile US -5,81 %, Alphabet -2,36 %, Alphabet Registered (C) -2,21 %, Copart -2,09 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 5.491,61 PKT und steigt um +0,17 %.

Top-Werte: Verisign +11,69 %, Charter Communications Registered (A) +10,79 %, Tesla +9,25 %, Chipotle Mexican Grill +4,41 %, NVIDIA +4,02 %

Flop-Werte: Erie Indemnity (A) -11,42 %, Aon Registered (A) -8,95 %, Old Dominion Freight Line -7,99 %, Centene -7,12 %, T-Mobile US -5,81 %