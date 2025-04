Wirtschaft SPD will Energiepreis-Senkung als frühe Maßnahme von Schwarz-Rot SPD-Chef Lars Klingbeil will die Stärkung der Wirtschaft zum wichtigsten Thema der neuen Bundesregierung machen. "Unsere oberste Priorität von Tag eins an ist es, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu erhöhen - …