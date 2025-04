Nagarro verschiebt Zahlenvorlage wegen Bilanzänderung - SDax-Rauswurf droht

LongIsland schrieb 17.04.25, 11:02

Es ist alles gesagt. Ende April kann man das KPMG Testat inkl etwaiger Ausführungen einsehen und dann ggf auf Basis von Fakten weiterreden. Die 7 Mio Umsatz von Techmill beziehen sich übrigens auf 2022, mein Fehler, man sollte nicht während einer CL Fußball-Übertragung Beiträge verfassen....



Sehr interessant übrigens der Transparenzbericht 2023 auf der Homepage des ehemaligen Prüfers Lohr + Company. Börsennotierte Prüfungsmandate in 2023 waren nur Allgeier SE und Nagarro SE (ein Allgeier spin off). Der Umsatz dieser WP Gesellschaft (inkl ihrer Gesellschaft in Wien) mit JA und KA Prüfungen beläuft sich insgesamt in 2023 auf 1,9 Mio Euro. Davon entfallen auf Allgeier und Nagarro zusammen 1,3 Mio (Info aus den jeweiligen GB 2023).



Den Allgeier JA/KA 2024 prüft nun die ARGENKO Plus GmbH. Das scheint die (ebenfalls wie Lohr in Düsseldorf ansässige) neue WP Kanzlei des bisherigen Unterschreibers der Allgeier Testate 2021 - 2023 WP Niyazi Kanbur zu sein (zumindest ist er auf deren Homepage als GF aufgeführt). Gibt leider sehr wenig Info zu ARGENKO auf deren Homepage. Soll jetzt keine fachliche Wertung sein.