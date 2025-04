Euro bewegt sich kaum - Trump-Aussagen zu Zöllen ohne Wirkung

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag nur wenig bewegt. Im New Yorker Handel kostete die europäische Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1376 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1357 (Donnerstag: 1,1376) Dollar festgesetzt, der Dollar kostete damit 0,8805 (0,8790) Euro.

Zoll-Aussagen von US-Präsident Donald Trump am Abend hinterließen im Euro/Dollar-Paar kaum Spuren. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg sagte Trump, die Zölle gegenüber China würden nicht zurückgenommen, solange das Land den USA nichts biete. Eine weitere Zollpause bezeichnete Trump zudem als unwahrscheinlich.

Zu Wochenbeginn war der Euro zum US-Dollar noch auf den höchsten Stand seit über drei Jahren geklettert. Die harsche Kritik von Trump an Notenbankchef Jerome Powell hatte die Märkte verunsichert./ajx/he