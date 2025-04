Im Plus - Trump-Aussagen zu Zöllen dämpfen nur kurz

Timburg schrieb 19.04.25, 08:01

war die letzten Tage zwar stark beschäftigt, hab aber natürlich die Diskussionen hier bei WO trotzdem täglich verfolgt. Und muss dazu sagen - großes Kino was da teilweise geboten wird. Auch wenn es eigentlich mehr Streitereien und Anfeindungen als konkrete Investitionsanstöße sind. Aber da zeigt es sich wieder mal - wie schon so häufig in früheren Krisen - dass man keine Screenshots und Kaufbelege braucht, um zu ahnen wie es um die Psyche mancher Marktteilnehmer steht. Einer der von sich, von seiner Strategie und von seinem Depot voll überzeugt ist, wird sich nicht in solche Nebenschauplätze verwickeln, sondern stur seinen Weg gehn. Auch wenn der im Moment etwas schwieriger ist.



Wenn schon selbst ein hartgesottener und langjähriger Börsianer wie Ulf von Ohnmacht und Lähmung schreibt, muss da draußen schon etwas Gravierendes passieren. Und das können wir ja täglich in den Schlagzeilen verfolgen. Auch mich ergreift ein Gefühl der Ohnmacht, wenn ich sehe was eine Handvoll autokratischer Idioten mit der gesamten Weltordnung derzeit veranstalten. Aber als einer der schon 30 Jahre Stalinismus in Rumänien überlebt hat, hat man da ein dickeres Fell und sagt sich tagtäglich, dass irgendwann auch wieder bessere Zeiten kommen werden. Geht also allein darum, wie man sich verhält um diese Zeiten zu überleben. Sowohl im real life, als auch im Depot. Und da hab ich bemerkt dass diese "Ausflüge" in eine komplett andere Welt - egal ob Kapverden, Bali oder neulich Sri Lanka - einem richtig gut tun. Auf der einen Seite vergisst man paar Wochen diese täglichen Horrormeldungen aus den Nachrichten, auf der anderen Seite wird einem bewusst, dass es vielen Menschen wesentlich schlechter als uns geht - die aber trotzdem jeden Tag ein Lächeln im Gesicht haben. Fazit - schon mal den nächsten Urlaub planen. ;)



Du gehörst auf jeden Fall - nach meinem Empfinden - zu der Gruppe User bei welchen man eine Zufriedenheit und Entspanntheit aus den Postings herausliest. Kein Wunder, hab ja selber fast alle Deiner aufgezählten Positionen und bin auch mit den meisten zufrieden. Die Zeiten als so mancher Growth-Anhänger über unseren Dividendencontest müde gelächelt hat, sind jetzt erstmal vorbei. Und ich denke jeder, der eine ähnliche Strategie wie meine verfolgt, wird sich tagtäglich über die stetigen Zahlungseingänge freuen. Da kann man einfach auch längere Durststrecken überwinden, ohne das Gefühl von "verlorener Zeit" zu haben. Du schreibst ja dass Du 5% Netto-DR hast - also ca. 6% Brutto. Da kann ich mich ja auch mal outen und sagen, dass diese Brutto-DR bei mir irgendwo bei 7-8% liegt. Vor 3-4 Jahren hätte ich mich zu so einem öffentlichen Bekenntnis erst gar nicht getraut. :rolleyes: Tja, wie sich die Zeiten doch ändern...........Aber egal was der eine oder andere denkt - wichtig ist mir, dass ich mich mit meiner Aufstellung wohl fühle und nicht jeden Tag zweistellige Kurskapriolen im Depot erlebe. Je langweiliger, desto besser. Und zumindestens dieses Jahr geht die Strategie auf - bin trotz dickem Minus in DOW & Nasdaq aktuell immerhin bei einer schwarzen Null (inkl. Dividenden).



dann erwarten wir ja beide bei OPAP demnächst eine ordentliche Divi - wenn ich mich richtig erinnere soll die Ende Mai kommen. Hab die ja schon länger und bei mir ist es eine Entscheidung anhand des Contests - hab die mal in Ulfs Monatsrückblick entdeckt und prompt gekauft. Passt auch gut zu den "Mauerblümchen", auf welche ich mich die letzten Jahre immer mehr konzentriert hab. Wer immer wieder jammert dass man mit Dividendenwerten nichts erreichen kann, soll sich doch einfach mal die Charts von Firmen wie OPAP, Mytilineos, Jumbo, Nova Ljubljanska, DOM Development, Asseco Poland, PZU, Magyar Telekom, Zwack Unicum, Merko Ehitus, Shelly u.a. anschauen. Die meisten aus dieser Liste sind - dank guter Kursentwicklung, aber auch dank mutiger Nachkäufe - in meiner Top25-Liste mit Gewichtung von 1-2%. Was bei mir ja bekanntlich die Obergrenze von Klumpenrisiko ist. :cool: Bin dahingehend auch zufrieden, weil es keine Mainstream-Nachkäufe waren, sondern eigene Entscheidungen aus dem Bauchgefühl heraus. Und bin auch nicht beleidigt dass all diese Werte - trotz immer wieder eingestreuten "Erinnerungen" meinerseits - hier bei WO so gut wie keine Beachtung finden. Mauerblümchen sind ja eben nur solche, wenn sie ignoriert werden. Sobald die auf der ersten Seite von WO auftauchen würden, müsste man sich schon Gedanken machen.........Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg.



Ansonsten war ich so gut wie gar nicht tätig - war mal am Überlegen es Ungierig&Rastelly nachzumachen und mir LUS zu schnappen. Hab es aber doch gelassen. Hab aber meine Bank of China in Legal&General "getauscht" - reicht mir schon wenn China Mobile nicht mehr handelbar ist. Da muss ich nicht jeden Tag auch hier zittern, ob die Amis zum Gegenschlag ausholen und China-Werte von der Handelbarkeit einschränken. Und paar % Divi gibts jetzt bei Legal dann auch mehr. :lick: Ansonsten werde ich die weitere Entwicklung abwarten, jeden Monat paar €€€ auf dem Festgeld zur Seite legen, meine Dividenden kassieren und ansonsten - soweit möglich - das Leben und das schöne Wetter genießen. Kann ich nur weiterempfehlen.



Dann allerseits frohe Ostern, bleibt gesund und versucht, die Börse nicht zu ernst zu nehmen.

Timburg



