Kann man der Kurserholung des Euro STOXX 50 trauen?

von Sven Weisenhaus

China scheint im Handelskonflikt auf die USA zuzugehen. Denn offenbar werde einige Importe aus den Vereinigten Staaten von dem zuletzt auf 125 % heraufgesetzten Zollsatz ausgenommen. Das Handelsministerium hat laut Meldungen eine Liste mit Waren zusammengestellt, die von den Zöllen befreit werden können.

Von der Amerikanischen Handelskammer in China war zu hören, die chinesische Regierung habe Unternehmen gefragt, „welche Art von Dingen sie aus den USA nach China importieren, die sie nirgendwo sonst finden können und die daher ihre Lieferkette lahmlegen würden“, so der Präsident der Handelskammer. Und in der vergangenen Woche hätten einige Mitgliedsunternehmen Waren importiert, ohne dass die neuen Zölle zur Anwendung gekommen seien.