Sibanye-Stillwater reicht seinen Jahresbericht 2024 auf Formular 20-F ein

Johannesburg, 25. April 2025: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwa ... - freut sich, mitteilen zu können, dass es seinen Jahresbericht auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr (Formular 20-F) bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht hat. Das Dokument kann auf der Website von Sibanye-Stillwater unter https://www.sibanyestillwater.com/news-investors/reports/annual abgerufen werden.