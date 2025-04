Ist Silber die bessere Wahl? Jetzt auf einen rasanten Silberpreisanstieg setzen

Der knackige Rücksetzer beim Goldpreis rief unter der Woche Pessimisten und Auguren auf den Plan. Der Begriff „Crash“ geisterte sofort durch die Finanzmedien, ein wenig übereilt zwar, aber endlich tun sich Risse im überbordenden Optimismus auf. Dieser überbordende Optimismus war im Hinblick auf eine Konsolidierung des Goldpreises genauso ein Warnzeichen, wie der immer größer werdende Abstand des Goldpreises von seiner 200-Tage-Linie sowie die außerordentlich hohe Gold-Silber-Ratio jenseits von 100. Lesen Sie hierzu die Kommentare „Gold vor der nächsten Preisexplosion. Steht der Goldpreis bald bei 4.000 USD?“ und „Pulverfass Silber. Warum der Silberpreis jederzeit auf 50 USD explodieren könnte“ . Und nun ist die Konsolidierung bei Gold da. Nicht mehr und nicht weniger. Am übergeordneten Preisziel von 4.000 US-Dollar für Gold braucht zunächst nicht gerüttelt werden. Dennoch gilt es, die Situation und die weiteren Entwicklungen bei Gold im Auge zu behalten. Dazu aber an anderer Stelle mehr. Blicken wir auf Silber.

Tritt Silber nun aus dem Schatten von Gold?

Silber unternahm zuletzt den zaghaften Versuch, aus dem Schatten von Gold herauszutreten. Der Wochenschluss des Silberpreises jenseits des wichtigen Bereiches von 32,2 US-Dollar ist ein weiterer kleiner Schritt in diese Richtung.

Die Entwicklung der Gold-Silber-Ratio lässt noch keinen Aufschluss über einen möglichen Favoritenwechsel im Edelmetallsektor zu. Aktuell notiert Gold bei 3.314 US-Dollar, Silber bei 33,1 US-Dollar. Damit beträgt die Gold-Silber-Ratio derzeit noch immer knapp 100. Zum Zeitpunkt des letzten Silber-Kommentars vor einer Woche wurde eine Ratio von 102 thematisiert. Dreistellige Ratio-Werte sind außergewöhnlich und signalisieren eine explosive Gemengelage und können als Vorboten kräftiger Preisbewegungen interpretiert werden. Als langfristig relevanter Durchschnittswert der Gold-Silber-Ratio gilt 60.

Es gibt verschiedene Wege, wie sich die Gold-Silber-Ratio „normalisieren“ könnte. Ein Szenario, in dem der Goldpreis weiter steigt und der Silberpreis eine dynamische Rallye in Richtung 40 US-Dollar und darüber hinausgehend entfesselt, sollte nicht überraschen. Aus charttechnischer Sicht würde ein Ausbruch über den markanten Widerstandsbereich 34 US-Dollar / 35 US-Dollar das entsprechende Startsignal für eine Preisrallye bei Silber geben. In diesem Fall würde eine Ausdehnung der Bewegung auf 40 US-Dollar winken. Auch eine Bewegung in Richtung 50 US-Dollar wäre nicht auszuschließen.

Kurzum. Der US-Dollar schwächelt unverändert. Der wichtige US-Dollar-Index notiert weiterhin unterhalb von 100 Punkten. Mit dem Ausbruch über die 32,2 US-Dollar hat sich die charttechnische Ausgangslage für Silber verbessert. Nun muss es darum gehen, die nächste Hürde 34 US-Dollar / 35 US-Dollar zu überwinden. Die Aktien der Gold-Silber- und Kupferproduzenten versprechen vor dem Hintergrund weiter anziehender Edelmetallpreise großes Potenzial. Dabei muss man nicht zwangsläufig auf die beiden Platzhirsche Barrick Gold und / oder Newmont setzen. Auch ein Blick auf Agnico Eagle Mines, Pan American Silver oder aber auf Royal Gold, einem Streaming- und Royalty-Unternehmen, könnte lohnen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

