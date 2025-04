USA und Iran beginnen neue Verhandlungen in Oman

In diesem Interview befragt Jochen Staiger Bram Vanderelst, einen Uranhändler und Teilhaber von Curzon Uranium, zum aktuellen Stand des Uranmarktes. Sie untersuchen die Dynamik des Spotmarktes, die Unterschiede zwischen kurzfristigen und langfristigen Preisen und die Faktoren, die Angebot und Nachfrage beeinflussen. Bram gibt Einblicke in die jüngsten Preisschwankungen, das Potenzial für einen Markttiefpunkt und die Zukunftsaussichten für Uranpreise und betont die Bedeutung langfristiger Verträge und die Herausforderungen, denen sich die Branche gegenübersieht. In diesem Gespräch diskutieren Bram und Jochen die strukturellen Defizite, das Potenzial kleiner modularer Reaktoren (SMRs) und Investitionsstrategien. Sie betonen die Notwendigkeit höherer Anreizpreise, um die Produktion anzukurbeln und die Herausforderungen zu bewältigen, mit denen die Branche konfrontiert ist. In der Diskussion geht es auch um zukünftige Preisprognosen und die Bedeutung eines ausgewogenen Investitionsportfolios in Uran: https://www.commodity-tv.com/play/in-depth-insights-into-the…