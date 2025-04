Ein Kanzler und 17 offene Top-Jobs

BERLIN (dpa-AFX) - Der schwarz-rote Koalitionsvertrag ist längst fertig, die noch ausstehende Zustimmung von CDU und SPD wahrscheinlich. Aber große Spannung gibt es jetzt noch bei der Frage der künftigen Ministerinnen und Minister. Wer werden die Gesichter der Regierung von Kanzler Friedrich Merz (CDU)? Welche Partei welche Ressorts bekommt, haben CDU, CSU und SPD schon aufgeteilt. Über die Besetzung der Top-Posten kann jetzt jede Partei für sich entscheiden. Und das ist Chefsache.

Am Montag will Merz die Ministerinnen und Minister der CDU vorstellen, wie Generalsekretär Carsten Linnemann der "Süddeutschen Zeitung" sagte. Es gilt als wahrscheinlich, dass die CSU dies am selben Tag tun wird. Die SPD will zunächst das Ergebnis des Mitgliederentscheids abwarten.