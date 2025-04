ChangAn, globale Medien und Partner präsentieren gemeinsam auf der Auto Shanghai 2025 ihre Zukunft

SHANGHAI, 27. April 2025 /PRNewswire/ -- ChangAn Automobile („ChangAn" oder „das Unternehmen"), ein Unternehmen für intelligente, kohlenstoffarme Mobilitätstechnologie, präsentierte auf der Auto Shanghai 2025 unter dem Motto „Gemeinsam für eine intelligentere Welt" seine neuesten Errungenschaften in den Bereichen innovative Technologie, Markenaufwertung und nachhaltige Entwicklung. Das Unternehmen lud fast 600 in- und ausländische Medienvertreter und über 500 globale Partner nach Shanghai ein, um eine gemeinsame Zukunftsvision zu erkunden.

Am ersten Tag der Messe veranstaltete ChangAn eine Reihe von großen Pressekonferenzen und Briefings. Das Unternehmen präsentierte Modelle seiner drei Hauptmarken – CHANG-AN, DEEPAL und AVATR – die jeweils ihre besonderen Stärken hervorheben. ChangAn gab offiziell die Preise und Spezifikationen des Q07 bekannt und positionierte ihn als ein Fahrzeug, das ein komfortables, sorgenfreies Fahrerlebnis bietet. Die Marke DEEPAL, die sich an jüngere Verbraucher wendet, stellte den SUV S09 vor, der die volle Größe hat. Im Rampenlicht stand der AVATR 06, der mit seinem fortschrittlichen Design und der Technologie für assistiertes Fahren den Standard für Elektrofahrzeuge der Luxusklasse neu definieren will – ein intelligentes Fahrzeug, das seinen Fahrer versteht.

Während der Ausstellung nahmen die Medien an interaktiven Vorführungen teil, wie z. B. einer Fahrt mit dem CHANG-AN E07, der mit dem intelligenten TH-Fahrwerk ausgestattet ist, um mit Musik synchronisierte Blätter- und Schneeschüttelbewegungen zu erleben. Diese Merkmale unterstrichen die digitale SDA-Plattform von ChangAn und ihre Fortschritte bei der intelligenten Wahrnehmung. Die Teilnehmer konnten auch mit Roboterhunden und humanoiden Robotern interagieren, die den Durchbruch des Unternehmens in der intelligenten Technologie und in den verschiedenen Anwendungsszenarien demonstrierten. Darüber hinaus wurden auch der Intelligent TS Drive, das Intelligent TY Cockpit und BlueCore 3.0 von ChangAn vorgestellt, die die intelligenten Funktionen des Unternehmens auf ein neues Niveau heben.