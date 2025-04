Keymed Biosciences gibt die IND-Genehmigung für CM518D1 durch die National Medical Products Administration of China zur Behandlung von Solide Tumoren bekannt

CHENGDU, China, 27. April 2025 /PRNewswire/ -- Keymed Biosciences Inc. (HKEX: 02162) („Keymed" oder das „Unternehmen") gab vor kurzem bekannt, dass CM518D1, ein von Keymed entwickeltes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC), das auf CDH17 abzielt, vom Center for Drug Evaluation (CDE) der National Medical Products Administration (NMPA) die Zulassung für ein neues Prüfpräparat (IND) erhalten hat und derzeit in China in klinischen Studien der Phase I/II zur Behandlung von soliden Tumoren getestet wird. Dieser Meilenstein markiert einen weiteren Durchbruch in Keymeds ADC Medikamentenentwicklung und stärkt die innovative therapeutische Pipeline in der Onkologie.

CM518D1: ein neuartiges ADC-Medikament, das auf CDH17 abzielt