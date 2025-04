Goldpreis stürzt ab: Ist die Rallye jetzt vorbei oder nur eine Korrektur?

Am Mittwoch erlebte der Goldpreis den größten Tagesverlust seit fast vier Jahren, nachdem er in diesem Jahr stark gestiegen war und die Marke von 3.500 US-Dollar pro Unze überschritt. Analysten deuten darauf hin, dass die Gold-Rallye möglicherweise vorübergehend beendet sein könnte, jedoch nicht, dass Gold seinen Höchststand erreicht hat. Michael Armbruster von Altavest betont, dass der Trend weiterhin nach oben zeigt und die aktuellen Rückgänge als normale Korrektur in einem Bullenmarkt zu betrachten sind. Kurzfristig könnte Gold jedoch um weitere 100 US-Dollar fallen.

Am Dienstag und Mittwoch fiel der Goldpreis um insgesamt 125,30 US-Dollar, was einem Rückgang von 3,7 Prozent entspricht. Jonathan Krinsky von BTIG stellte fest, dass Gold 27 Prozent über seinem 200-Tage-Durchschnitt notierte, was in den letzten 30 Jahren nur selten der Fall war. Er warnte vor einer möglichen "Blow-off-Phase", in der ein steiler Preisanstieg einem starken Rückgang folgt. Historisch gesehen testete Gold in ähnlichen Situationen innerhalb von drei bis sechs Monaten den 200-Tage-Durchschnitt, der am Mittwoch bei 2.729,81 US-Dollar lag.