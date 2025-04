Alphabet übertrifft Erwartungen: Rekordumsatz und starke Zukunftsaussichten!

Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, hat am Donnerstag nach Börsenschluss die Ergebnisse für das erste Quartal 2025 veröffentlicht und dabei die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Der Umsatz stieg auf 90,2 Milliarden US-Dollar, was über den prognostizierten 89,1 Milliarden US-Dollar liegt. Besonders bemerkenswert war der Gewinn pro Aktie, der mit 2,81 US-Dollar fast 40 Prozent über den Erwartungen lag. Ein wesentlicher Wachstumstreiber bleibt das Cloud-Geschäft, das um 28 Prozent auf 12,26 Milliarden US-Dollar zulegte, während sich die operative Marge in diesem Segment nahezu verdoppelte.

Trotz regulatorischer Herausforderungen, insbesondere im Bereich Online-Werbung, bleibt das Kerngeschäft von Google stabil. Analysten erwarten, dass Google möglicherweise sein Werbenetzwerk ausgliedert, jedoch wird der Einfluss auf das Kerngeschäft als gering eingeschätzt. Für das laufende Jahr wird ein Umsatzwachstum von etwa 11 Prozent prognostiziert, mit einer EBITDA-Marge von rund 44 Prozent.

Zusätzlich zu den starken Quartalszahlen kündigte Alphabet ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 70 Milliarden US-Dollar sowie eine Dividendenerhöhung an, was das Vertrauen des Managements in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens unterstreicht. Die Aktie reagierte nachbörslich positiv und legte um mehr als 5 Prozent zu.

Die langfristigen Perspektiven für Alphabet sind vielversprechend, insbesondere durch die Integration von Künstlicher Intelligenz in Produkte wie Google Search und YouTube sowie durch die geplante Übernahme des Cybersicherheitsunternehmens Wiz. Analysten sehen ein durchschnittliches Kurspotenzial von rund 31 Prozent bis 2026, mit Kurszielen von bis zu 250 US-Dollar. Trotz der Risiken durch regulatorische Eingriffe und intensiven Wettbewerb bleibt die Alphabet-Aktie ein attraktives Investment für langfristig orientierte Anleger, die auf Wachstum und Innovation setzen.

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,68 % und einem Kurs von 162,0USD auf Nasdaq (26. April 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.