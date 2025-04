Nokia enttäuscht mit Quartalszahlen: Kursrückgang von fast 10 Prozent!

Der Gewinn fiel ebenfalls hinter den Erwartungen zurück. Statt eines bereinigten Ergebnisses von 0,04 Euro je Aktie wurde nur 0,03 Euro erzielt, was im Vergleich zum Vorjahr (0,10 Euro) einen deutlichen Rückgang darstellt. Dies führte zu einem negativen Gesamtergebnis von 60 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr noch 438 Millionen Euro Gewinn erzielt wurden. Die Bruttomarge sank um 8,2 Prozentpunkte, was als Hauptursache für den Rückgang des Ergebnisses identifiziert wurde.

Nokia, der finnische Telekommunikations- und Netzwerkausrüster, hat mit seinen aktuellen Quartalszahlen enttäuscht, was zu erheblichen Kursverlusten bei den Investoren führte. Nachdem die Aktie in den letzten 12 Monaten um über 40 Prozent gestiegen war, fiel sie am Donnerstag um fast 10 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Ergebnisse vorlegte. Die Erlöse sanken im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1,1 Prozent auf 4,39 Milliarden Euro und verfehlten die Erwartungen um 90 Millionen Euro. Besonders stark war der Rückgang im europäischen Geschäft, wo der Umsatz um 23,6 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro fiel. Positiv hervorzuheben sind jedoch die starken Ergebnisse in Nordamerika und Indien, wo Nokia einen Umsatzanstieg von 75,1 Prozent verzeichnen konnte.

Trotz der schwachen Zahlen bestätigte Nokia seinen Ausblick für das Gesamtjahr, strebt jedoch einen operativen Gewinn zwischen 1,9 und 2,4 Milliarden Euro an, was aufgrund der hohen Spannbreite mit Unsicherheiten behaftet ist. CEO Justin Hotard warnte in einer Pressemitteilung vor möglichen kurzfristigen Störungen durch die US-Handelspolitik, betonte jedoch die geografische Diversifizierung des Unternehmens, die eine gewisse Flexibilität im Umgang mit Importtarifen ermögliche. Die geschätzten Auswirkungen der Zölle belaufen sich auf 20 bis 30 Millionen Euro.

Die Enttäuschung der Anleger ist groß, da sie von einem Unternehmen, das als Gewinner des KI-Booms gilt, mehr erwartet hatten. Der Kursrückgang hat das in den letzten 12 Monaten erzielte Kursplus auf ein Viertel reduziert und lässt die Aktie der 50-Tage-Linie wieder näherkommen. In Anbetracht der Fundamentaldaten handelt die Aktie über ihrem historischen Durchschnitt, was den aktuellen Abschlag rechtfertigt. Die künftige Entwicklung hängt stark von der Integration des kürzlich übernommenen Optik-Spezialisten Infinera und der Fähigkeit ab, vom anhaltenden KI-Boom zu profitieren. Ein Einstieg in die Aktie erscheint derzeit nicht ratsam.

Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,53 % und einem Kurs von 4,384EUR auf Tradegate (25. April 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.