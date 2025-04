Nordex: Quartalszahlen zeigen überraschenden Gewinn und starke Auftragslage!

Der Windkraftanlagenhersteller Nordex hat am Freitagmorgen seinen Geschäftsbericht für das erste Quartal 2025 veröffentlicht, der positive Entwicklungen zeigt, insbesondere in Bezug auf die Profitabilität. Trotz eines Umsatzrückgangs um 8,8 Prozent auf 1,44 Milliarden Euro, bedingt durch einen niedrigen Installationsstand und zeitliche Verschiebungen im Fertigungsplan, konnte das Unternehmen seine Ertragsspanne signifikant steigern. Das EBITDA stieg um 52,6 Prozent auf 80 Millionen Euro, was einer EBITDA-Marge von 5,5 Prozent entspricht. Im Vorjahr lag diese Marge bei nur 3,3 Prozent.

Die Ergebnisse sind für Nordex besonders erfreulich, da das Unternehmen nach einem Nettoverlust von 13 Millionen Euro im Vorjahr nun einen Gewinn von 8 Millionen Euro ausweisen kann. Zudem wurde ein positiver freier Cashflow von 4 Millionen Euro erzielt, was eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu einem negativen Cashflow von 254 Millionen Euro im ersten Quartal 2024 darstellt.