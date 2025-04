Adidas glänzt im Q1 2025: Umsatzsprung und starke Marktposition!

Der Herzogenauracher Sportartikelkonzern Adidas hat einen starken Start ins Jahr 2025 hingelegt. Im ersten Quartal stieg der Umsatz auf 6,15 Milliarden Euro, was einem währungsbereinigten Anstieg von 13 Prozent entspricht. Besonders bemerkenswert ist, dass ohne Sondereffekte, wie die beendete Zusammenarbeit mit dem US-Rapper Kanye West, das Umsatzplus sogar 17 Prozent betrug. Auch das operative Ergebnis konnte um 82 Prozent auf 610 Millionen Euro gesteigert werden, was eine Marge von 9,9 Prozent bedeutet. Diese Entwicklung zeigt, dass Adidas nicht nur schneller wächst als die Konkurrenz, sondern diese auch hinter sich lässt. Während Puma im vergangenen Jahr lediglich um vier Prozent zulegte, kämpft Nike mit sinkenden Umsätzen.

Adidas-Vorstandschef Björn Gulden äußerte sich optimistisch über die Ergebnisse und betonte das zweistellige Wachstum in allen Märkten und Vertriebskanälen, was die Stärke der Marke unterstreiche. Verantwortlich für den Erfolg sind unter anderem die anhaltend hohe Nachfrage nach Retro-Modellen wie Gazelle und Samba sowie der Einstieg in die Formel 1, der sich als effektiver PR-Coup erweist. Gulden, der 2023 von Puma zu Adidas kam, wird für seinen Instinkt und seine Führungsstärke gelobt, was sich positiv auf die Motivation der Belegschaft und den Aktienkurs auswirkt.