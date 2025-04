Überraschender Aufschwung: Deutsche Unternehmen zeigen neue Zuversicht!

Laut dem ifo Institut hat sich die Stimmung in den deutschen Unternehmen im April leicht verbessert, was überraschend ist, da viele Ökonomen mit einer Eintrübung gerechnet hatten. Der ifo Geschäftsklimaindex stieg auf 86,9 Punkte, was den vierten Anstieg in Folge darstellt. Trotz dieser positiven Entwicklung bleibt die Unsicherheit aufgrund der Zollproblematik bestehen. Die Unternehmen zeigen sich optimistischer hinsichtlich der aktuellen Lage, jedoch pessimistischer in Bezug auf die zukünftigen Geschäftserwartungen, was auf die verzögerten Auswirkungen der Zölle hinweist.

Die positive Stimmung ist vor allem auf die Dienstleistungs- und Baubranche zurückzuführen, während der Außenhandel und die Industrie unter den Handelskonflikten leiden. Die Exporterwartungen sind stark gesunken, und auch der Großhandel sowie der Transport- und Logistiksektor zeigen negative Tendenzen. Diese gemischten Signale werden durch die Einkaufsmanagerdaten von S&P Global verstärkt, die ein trüberes Bild der deutschen Wirtschaft zeichnen. Der Einkaufsmanagerindex fiel auf 49,7 Punkte, was auf eine Schrumpfung der Wirtschaft hindeutet, da Werte unter 50 auf einen Rückgang des Wachstums hinweisen.