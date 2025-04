Ölpreise im Sinkflug: Opec+ und Handelskonflikte belasten Märkte! Am Freitag sind die Ölpreise gefallen, nachdem sie am Morgen stabil geblieben waren. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete 65,67 US-Dollar, was einem Rückgang von 88 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für …