Merck KGaA in Übernahmegesprächen: Strategische Expansion im Biopharma-Sektor? Merck KGaA, ein global agierendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen mit Sitz in Darmstadt, hat am 24. April 2025 bestätigt, dass es sich in weit fortgeschrittenen Gesprächen mit SpringWorks Therapeutics, Inc. über eine mögliche Übernahme …