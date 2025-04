q.beyond AG: Neues Cyber Defence Center und erweiterte Sicherheitslösungen!

Die q.beyond AG, ein führender IT-Dienstleister, hat am 24. April 2025 bekannt gegeben, dass sie ihr Security-Portfolio erheblich erweitert und neue Partnerschaften geschlossen hat. Dies geschieht vor dem Hintergrund eines stark gestiegenen Bedarfs an IT-Sicherheitslösungen, insbesondere im Mittelstand. Um den Anforderungen ihrer Kunden gerecht zu werden, plant q.beyond die Eröffnung eines zweiten Cyber Defence Centers (CDC) im Juni 2025 in Riga, Lettland. Dieses neue Zentrum ergänzt das bereits bestehende CDC in Ulm und wird rund um die Uhr von einem Team erfahrener IT-Sicherheitsexperten betrieben.

Ein zentraler Bestandteil der Sicherheitsstrategie von q.beyond ist der proaktive Schutz vor Cyber-Angriffen. Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) konnten die Security-Services weiter automatisiert werden, was die Reaktionszeiten verkürzt und die Erkennung von Angriffsmustern verbessert. Die Partnerschaften mit führenden Technologie-Spezialisten wie Claroty, CrowdStrike und Palo Alto Networks wurden erneuert und erweitert, um die besten verfügbaren Technologien zu integrieren.

Ralph Huenten, Head of Security bei q.beyond, hebt hervor, dass die Anforderungen an den Schutz von IT und Daten exponentiell steigen. Viele mittelständische Unternehmen verfügen nicht über die notwendigen Ressourcen, um diese Anforderungen selbst zu erfüllen. Daher bietet q.beyond mit seinen Managed Security-Services ein umfassendes Paket an, das auf die individuellen Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnitten ist. Besonders in der Industrie ist der Schutz der Operational Technology (OT) von großer Bedeutung, da Produktionsmaschinen zunehmend Ziel von Cyber-Angriffen werden.

Die q.beyond AG ist in der Digitalisierung aktiv und unterstützt ihre Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen zu finden und umzusetzen. Mit über 1.100 Experten und Standorten in Deutschland sowie international, ist das Unternehmen gut aufgestellt, um den Herausforderungen der digitalen Transformation zu begegnen.

Die q.beyond Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,45 % und einem Kurs von 0,798EUR auf Tradegate (25. April 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.