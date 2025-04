Bechtle AG: Stimmrechtsänderung und schwache Q1-Zahlen – Was nun?

Am 24. April 2025 veröffentlichte die Bechtle AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine wesentliche Änderung in der Stimmrechtsstruktur des Unternehmens dokumentiert. Der Mitteilungspflichtige, die Allianz Global Investors GmbH, hat ihren Anteil an den Stimmrechten der Bechtle AG auf 4,99 % reduziert, was einen Rückgang von zuvor 5,01 % darstellt. Diese Änderung wurde am 22. April 2025 registriert und betrifft insgesamt 126 Millionen Stimmrechte. Die Allianz Global Investors GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Allianz SE und hat keine weiteren Stimmrechte oder Instrumente, die den Stimmrechten der Bechtle AG zugerechnet werden.

Einen Tag später, am 25. April 2025, gab die Bechtle AG vorläufige Ergebnisse für das erste Quartal 2025 bekannt, die deutlich unter den Markterwartungen lagen. Das Unternehmen berichtete von einem Umsatzrückgang von etwa 3 % auf rund 1,46 Milliarden Euro, während das Vorsteuerergebnis (EBT) mit etwa 55 Millionen Euro im Vergleich zu 82 Millionen Euro im Vorjahr erheblich gesunken ist. Die Hauptursachen für diesen Rückgang sind gestiegene Personalkosten, die durch Akquisitionen im Vorjahr und höhere Lohnnebenkosten bedingt sind. Zudem haben geringere Bonuszahlungen von Herstellerpartnern und das Fehlen von Marketingzuschüssen, die im Vorjahr in Höhe von 5 Millionen Euro verzeichnet wurden, das Ergebnis belastet.

Trotz dieser Herausforderungen bekräftigte der Vorstand der Bechtle AG die Jahresprognose für 2025. Es wird erwartet, dass eine steigende Nachfrage, insbesondere von öffentlichen Auftraggebern im zweiten Halbjahr, die Rückgänge aus dem ersten Halbjahr teilweise ausgleichen kann. Erste Anzeichen einer Belebung wurden bereits im April festgestellt. Bechtle verfügt über ein hohes Rahmenvertragsvolumen mit öffentlichen Auftraggebern, was in Verbindung mit der politischen Situation in Deutschland zu einem Anstieg der Auftragseingänge führen könnte.

Die endgültigen Zahlen für das erste Quartal 2025 werden am 9. Mai 2025 veröffentlicht. Die Bechtle AG ist im MDAX und TecDAX gelistet und hat ihren Sitz in Neckarsulm, Deutschland.

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,75 % und einem Kurs von 37,20EUR auf Tradegate (25. April 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.