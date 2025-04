Goldman Sachs erhöht Stimmrechtsanteil an Siltronic AG auf 5,34 %

Die Siltronic AG, mit Sitz in München, ist ein führender Hersteller von Siliziumwafern, die in der Halbleiterindustrie verwendet werden. Der rechtliche Identifikationscode (LEI) der Gesellschaft lautet 5299003NKV26NNGHHR90. Die Mitteilung bezieht sich auf den Erwerb und die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten durch die Goldman Sachs Group, Inc., die ihren Sitz in Wilmington, Delaware, USA hat.

Am 15. April 2025 überschritt Goldman Sachs die Schwelle von 3 % der Stimmrechte an der Siltronic AG. In der aktuellen Mitteilung wird ein Gesamtstimmrechtsanteil von 5,34 % angegeben, der sich aus 0,32 % direkten Stimmrechten und 5,02 % aus verschiedenen Finanzinstrumenten zusammensetzt. Zum Vergleich: In der vorherigen Mitteilung betrug der Gesamtstimmrechtsanteil 4,94 %.

Die Details zu den Stimmrechtsbeständen zeigen, dass Goldman Sachs 97.131 Stimmrechte direkt hält, was 0,32 % entspricht. Darüber hinaus sind verschiedene Finanzinstrumente aufgeführt, darunter Rückforderungsansprüche und Umtauschanleihen, die insgesamt 4,18 % der Stimmrechte ausmachen. Ein Swap, der bis 2035 läuft, trägt zusätzlich 0,84 % bei.

Die Mitteilung enthält auch Informationen über die Tochtergesellschaften der Goldman Sachs Group, die keine eigenen Stimmrechte an der Siltronic AG halten. Dies ist relevant, um die Kontrolle und die Einflussnahme auf die Gesellschaft zu verstehen.

Zusammenfassend zeigt die Stimmrechtsmitteilung, dass Goldman Sachs seine Beteiligung an der Siltronic AG ausgebaut hat, was möglicherweise auf strategische Überlegungen im Hinblick auf die Entwicklung des Unternehmens und der Halbleiterindustrie hinweist. Die Veröffentlichung dieser Informationen ist Teil der regulatorischen Anforderungen, die Transparenz und Marktintegrität fördern sollen. Die Siltronic AG bleibt ein wichtiger Akteur im Bereich der Halbleiterproduktion, und die Entwicklungen in Bezug auf ihre Aktionärsstruktur könnten zukünftige strategische Entscheidungen beeinflussen.

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,66 % und einem Kurs von 38,66EUR auf Tradegate (25. April 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.