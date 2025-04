Merck & Co: Zollstreit drückt Gewinne – Aktien stabil trotz Herausforderungen!

Der US-Pharmakonzern Merck & Co sieht sich durch den anhaltenden Zollstreit, den die USA initiiert haben, mit erheblichen finanziellen Belastungen konfrontiert. Das Unternehmen schätzt, dass die bereits in Kraft getretenen Zölle eine Belastung von rund 200 Millionen US-Dollar (etwa 176 Millionen Euro) verursachen werden. In Anbetracht dieser Entwicklungen hat das Management unter CEO Robert Davis seinen Gewinnausblick für das laufende Jahr nach unten korrigiert. Die neuen Prognosen sehen einen bereinigten Gewinn von 8,82 bis 8,97 Dollar je Aktie vor, während zuvor noch 8,88 bis 9,03 Dollar in Aussicht gestellt wurden. Der Umsatz wird jedoch weiterhin zwischen 64,1 und 65,6 Milliarden Dollar erwartet.

Zusätzlich zu den Zollbelastungen wird auch die Kostenstruktur durch eine exklusive Lizenzvereinbarung mit dem chinesischen Unternehmen Hengrui Pharma negativ beeinflusst. Diese Vereinbarung könnte Merck & Co in Zukunft weiter belasten, insbesondere wenn US-Präsident Donald Trump seine Drohung wahrmacht, zusätzliche Zölle auf pharmazeutische Importe zu erheben. Dies könnte zu weiteren Kosten führen, da Merck auch in Europa umfangreiche Produktionskapazitäten hat.