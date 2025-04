Die Deutsche Bank hat ihre ordentliche Hauptversammlung für den 22. Mai 2025 in Frankfurt am Main einberufen. Im Vorfeld dieser Versammlung hat die Riebeck-Brauerei von 1862 GmbH die Ergänzung der Tagesordnung beantragt, um zwei wesentliche Punkte hinzuzufügen, die sich mit der Bestellung eines Sonderprüfers befassen. Diese Anträge zielen darauf ab, mögliche grobe Verletzungen der gesetzlichen Vorschriften zur Bildung von Prozessrückstellungen in den Jahresabschlüssen 2022, 2023 und 2024 zu untersuchen.

Der erste Tagesordnungspunkt sieht die Bestellung eines Sonderprüfers vor, um den Verdacht zu prüfen, dass Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats, darunter Christian Sewing und James von Moltke, bei der Bildung von Rückstellungen für Prozessrisiken im Zusammenhang mit der Übernahme der Postbank versagt haben. Insbesondere wird untersucht, ob die Bank in den Jahren 2022 und 2023 die erforderlichen Rückstellungen in Höhe von 1,3 Milliarden Euro gebildet hat, was zu einem signifikanten Kursverlust der Aktie führte.