flatexDEGIRO AG: Umsatzsprung um 19% – Analysten bleiben vorsichtig!

Die flatexDEGIRO AG hat am 24. April 2025 vorläufige Ergebnisse für das erste Quartal 2025 veröffentlicht, die von einer außergewöhnlichen Marktdynamik geprägt sind. Die volatilen Aktienmärkte zu Beginn des Jahres führten zu einer signifikanten Steigerung der Handelsaktivitäten von Privatanlegern, was sich positiv auf die Geschäftszahlen des Unternehmens auswirkte. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 19 Prozent auf 146 Millionen Euro, was die Erwartungen der Analysten von 135 Millionen Euro übertraf. Das Konzernergebnis erhöhte sich sogar um 40 Prozent auf 42 Millionen Euro, was ebenfalls über den Analystenschätzungen von 36 Millionen Euro lag.

Trotz dieser positiven Entwicklung hält der Vorstand an der im Februar 2025 veröffentlichten Prognose für das Gesamtjahr fest. Diese sieht eine Umsatzveränderung zwischen -5 Prozent und +5 Prozent sowie eine Veränderung des Konzernergebnisses zwischen -5 Prozent und +10 Prozent im Vergleich zu den Rekordwerten des Vorjahres vor. Analysten erwarten im Durchschnitt einen Umsatzanstieg von 4 Prozent und einen Anstieg des Konzernergebnisses von 14 Prozent für das Jahr 2025.